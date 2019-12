सतना. इस वर्ष नया साल 2020 का आगमन बुधवार के दिन से हो रहा है। ज्योतिष के नजरिए से साल 2020 बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। साल के शुरुआत में ही ग्रहों के न्यायाधीश माने जाने वाले शनि अपनी स्थिति से बदलने वाले हैं। शनि 24 जनवरी को धनु राशि से निकलकर मकर में प्रवेश करेंगे। मकर शनि की स्वयं की राशि है। शनि के खुद की राशि में गोचर होने से शनि की स्थिति मजबूत हो जाएगी। कहते है कि नए साल पर तीन बड़े ग्रह गुरु, शनि और राहु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। करियर के लिहाज से ये तीनो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन ग्रहों के गोचरीय परिवर्तन का नौकरी पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है।

विदेश यात्रा के योग

ज्योतिषाचार्य पंडित मोहन लाल द्विवेदी के अनुसार मेष राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा। इस वर्ष सुख-शांति के साथ ही उन्नति भी रहेगी। जल यात्रा के योग भी बन रहे हैं। विदेश यात्रा नौकरी के साथ होने के योग हैं। धार्मिक यात्रा व आत्मज्ञान श्रद्धा से करने पर प्राप्त होगा। इस वर्ष भाई-बंधु व ईष्ट मित्र के सहयोग से यश, पद व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। 2020 में शनि का प्रभाव आपके व्यवसाय की वृद्धि कराएगा व नौकरी वर्ग वाले जातकों को पदोन्नति मान-सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगा।

राजनीति के क्षेत्र में मिलेगी प्रतिष्ठा

कृषि वर्ग वालों की दशा-दिशा में बदलाव आएगा। वर्ष के मध्य से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, साथ ही राज्य से सम्मान के योग बनते हैं। राजनीति के क्षेत्र में यश व पद-प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। मूल निवास वाले स्थान पर प्रतिष्ठा अर्थात सर्वत्र मान-सम्मान तो बढ़ेगा, परंतु घर में बार-बार असमंजस वाली स्थिति रहेगी अत: संयम से काम लें। अप्रैल से जून तक स्वतंत्र व स्वछंद विचार वाला जीवन रहेगा। सब कुछ आपके अनुकूल रहेगा। पूरे साल में कुछ न कुछ प्राप्त होगा। इस वर्ष गुरु, शनि एवं केतु की आराधना लाभप्रद रहेगी। जून माह श्रेष्ठ रहेगा।

आज का राशिफल

1- मेष: साहस और आत्मबल से आज आप सफलता हासिल करेंगे। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए अनुकूल संयोग बनेंगे। खानपान की अनियमितता से बचना चाहिए। 'ॐ श्री हनुमते नमः' मंत्र का जाप आपके लिए शुभ रहेगा।

2- वृषभ: आज का दिन शुभ फलदायी है। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। विशेषकर व्यवसाय करने वालों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। छोटी यात्राएं हो सकती है।

3- मिथुन: मानसिक रूप से व्यग्रता और शारीरिक रूप से शिथिलता का अनुभव होगा। कार्य करने का उत्साह कम रहेगा। अपने खानपान पर विशेष ख्याल रखें।

4- कर्क: क्रोध पर संयम रखें। अगर आज के दिन आप सुबह जल्दी निकल कर अपने काम करेंगे तो जरुर पूरे होंगे। हनुमान जी के मंदिर में मिठाई अर्पित करें।

5- सिंह: जीवनसाथी के साथ कुछ नोकझोंक रह सकती हैं। जीवन साथी अथवा बिजनेस पार्टनर की कहीं बात मन को ठेस पहुंचा सकती है। गौशाला में गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाएं।

6- कन्या: व्यवसायिक क्षेत्र में आज यश प्राप्त होने की संभावना अधिक है। सहकर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक वातावरण में सुख का अनुभव होगा।

7- तुला: वैचारिक रूप से वाणी की मधुरता अन्य लोगों को प्रभावित करेगी और इससे अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों में मेल बना रहेगा। धन संबंधी रुकावटें दूर होंगी।

8- वृश्चिक: किसी के भरोसे रहना आप के अंदर निराशा पैदा करेगा। आप खुद के अंदर शुभ ऊर्जा का समावेश कीजिए। धन का लेन देन सोच समझकर करें l मित्रों से मेलजोल रहेगा।

9- धनु: शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता और बेचैनी रहेगी। आपको आशावादी रहकर अपने कार्यक्षेत्र आ रही रुकावट को दूर करना होगा। उपाय के लिए गरीबो में मीठा भोजन वितरित करें।

10 मकर: कामकाज का बोझ कुछ बढ़ सकता है जिसकी वजह से आप तनावग्रस्त रह सकते है। अपने सहयोगियों के साथ बहस करने से बचें। भाग्य उदय के संकेत आपको मिल सकते हैं।

11- कुंभ: कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं। आप किसी बात को लेकर बेचैनी महसूस कर सकते हैं। आपकी बातें किसी को बुरी भी लग सकती हैं। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें।

12 मीन: विभिन्न योजनाओं के विषय में अधिक विचार आपको दुविधा में लाकर खड़ा कर देंगे। भाग्योदय का समय हैं। अगर आप पूरी मेहनत से अपने कार्य में लगते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी।