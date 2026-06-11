आयुष्मान योजना: ‘5 लाख’ तक का फ्री में इलाज, सतना में 50% अस्पताल ही कर रहे क्लेम

जानकारी के लिए बता दें कि आयुष्मान भारत (PM-JAY) भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। इसके जरिए देशभर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस (नकद रहित) इलाज की सुविधा मिलती है। साथ ही 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की परवाह किए बिना इस योजना में शामिल किया गया है, जिन्हें अतिरिक्त 5 लाख रुपये तक का कवर मिलता है। आप इलाज के लिए अपनी पात्रता जांचने और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप आधिकारिक आयुष्मान ऐप (Ayushman App) का उपयोग कर सकते हैं।