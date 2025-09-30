Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

आदेश : रात 10 बजे तक ही बिक सकेंगे ‘पटाखे’, माननी होंगी ये शर्तें…

MP News: अस्थाई लाइसेंस प्राप्त दुकानदार अनुज्ञप्ति जारी करने में दी गई शर्तों का पालन करेंगे।

2 min read

सतना

image

Astha Awasthi

Sep 30, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: दीपावली और देव उठनी एकादशी पर पटाखा और आतिशबाजी लाइसेंसधारी फुटकर विक्रेताओं की दुकानें हवाई अड्डा रोड पर नारायण तालाब के सामने मेला ग्राउण्ड मैदान पर लगेंगी। कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने पटाखा विक्रेताओं को व्यवस्थागत निर्देशों का पालन सक्ती से करने निर्देशित किया है। इसके साथ ही अस्थाई पटाखा बाजार की तैयारी के लिए संबधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी है।

की जायेगी वैधानिक कार्यवाही

पटाखा बाजार का ले आउट तैयार करने निगमायुक्त, एसडीएम और सीएसपी को जिम्मेदारी दी गई है। निर्देशित किया गया है कि नियम निर्देशों के अनुसार ही ले आउट तैयार किया जाए। जारी निर्देशों में कहा गया है कि विक्रेताओं के लिए नियत स्थल पर आतिशबाजी पटाखा भण्डारण, सुरक्षा व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, पुलिस व्यवस्था, बिजली सप्लाई, यातायात व्यवस्था, इन्ट्री और एक्सिट पृथक गेट की व्यवस्था की जायेगी।

दीपावली, एकादशी पर्व पर जिले में निर्धारित विक्रय स्थल के अलावा अवैध रूप से आतिशबाजी के भण्डारण एवं विक्रय करने वालों पर सूचना मिलने पर कड़ी में वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। दीपावली और एकादशी पर रात्रि 10 बजे तक पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। सभी पटाखा विक्रेताओं की दुकान पर चाइनीज पटाखा क्रय-विक्रय न किये जाने के संबंध में डिस्प्ले (लैक्स) अनिवार्य होगा।

लाइसेंस शर्तों का पालन अनिवार्य

अस्थाई लाइसेंस प्राप्त दुकानदार अनुज्ञप्ति जारी करने में दी गई शर्तों का पालन करेंगे। प्रत्येक दुकानदार सावधानी बरतने के साथ दो-दो बाल्टियों में पानी, रेत एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था रखेंगे। नियत स्थान अथवा नियत अवधि के अलावा आतिशबाजी पटाखा विक्रय करने पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अस्थाई दुकानें आमने-सामने नहीं होंगी और एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रहेंगी।

सुरक्षा मापदंडों की जांच के निर्देश

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व तथा पुलिस को विस्फोटक अधिनियम 1984, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक अधिनियम 2008 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये हैं। संबंधित अधिकारी पुलिस उपखण्ड स्तर पर अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्र में संबंधित वैध आतिशबाजी लायसेंसधारियों, विस्फोटकों की भण्डारण मात्रा, अनुज्ञप्ति में स्वीकृत अनुसार क्रय-विक्रय का विवरण, भण्डारण हेतु नियत स्थल एवं सुरक्षा मापदण्डों के पालन की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

ये भी पढ़ें

‘कॉलोनी’ बनाने के लिए आयेगा नया नियम, छोड़ना पड़ेगा ‘खुला स्पेस’, जानें कितना ?
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 03:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / आदेश : रात 10 बजे तक ही बिक सकेंगे ‘पटाखे’, माननी होंगी ये शर्तें…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हो गया गड़बड़झाला… ‘लाड़ली बहना योजना’ से हटे कई महिलाएं के नाम, ये है कारण

फोटो सोर्स: पत्रिका
सतना

जो जमीन मिल गई है कागजों में उसे ले लीजिए, इंची टेप लगाने की क्या जरूरत है

dauri sagar
सतना

बाणसागर की अथाह जल राशि में फंसीं 12 जिंदगियां, तेज आंधी में नाव बहकर पहुंची 15 किमी दूर

bansagar dam
सतना

नागौद में एसडीएम बंगले के सामने नायब तहसीलदार की पत्नी से लूट

sdm loot
सतना

भारत-श्रीलंका के मैच पर ऑनलाइन सट्टा पकड़ाया, हार-जीत पर लग रहे थे लाखों के दांव

satna
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.