आदेश : रात 10 बजे तक ही बिक सकेंगे ‘पटाखे’, माननी होंगी ये शर्तें…

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व तथा पुलिस को विस्फोटक अधिनियम 1984, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक अधिनियम 2008 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये हैं। संबंधित अधिकारी पुलिस उपखण्ड स्तर पर अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्र में संबंधित वैध आतिशबाजी लायसेंसधारियों, विस्फोटकों की भण्डारण मात्रा, अनुज्ञप्ति में स्वीकृत अनुसार क्रय-विक्रय का विवरण, भण्डारण हेतु नियत स्थल एवं सुरक्षा मापदण्डों के पालन की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।