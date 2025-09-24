7 राज्यों के लिए चलेगी ‘अमृत भारत एक्सप्रेस’, 50 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

ट्रेन, बैतूल, घोड़ाडोंगरी, इटारसी, पिपरिया, गाडरवारा, जबलपुर, कटनी, मैहर और सतना स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन का ठहराव सेलम, जोलारपेट्टै, काटपाडी, अरक्कोणम, पेरम्बूर, नायुडुपेटा, गूडूर, ओंगोल, विजयवाड़ा, खम्मम, वरंगल, मंचिर्याल, बल्लारशाह, चंद्रपुर, सेवाग्राम, नागपुर, घोड़ाडोंगरी, मानिकपुर, डभौरा, जसरा, प्रयागराज छिवकी, विंध्याचल, चुनार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णियां, अररिया कोर्ट और फारबिसगंज सहित 50 प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। 22 कोच की यह ट्रेन सात राज्यों को कनेक्ट करेगी।