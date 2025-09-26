Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सतना

चित्रकूट: ‘सती अनुसुइया’ क्षेत्र में किए जाएंगे ’82 फीट’ के बोरहोल, चेक की जाएगी मिट्टी

MP News: सती अनुसुइया और गुप्त गोदावरी एरिया में चित्रकूट समग्र विकास को लेकर आईयूडीपी ने जो डीपीआर तैयार की है उसमें इन स्थलों पर मल्टी फैसिलिटी सेंटर और कॉमर्शियल जोन बनाए जाने हैं।

सतना

Astha Awasthi

Sep 26, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)
(सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: चित्रकूट समग्र विकास को लेकर आईयूडीपी ने चित्रकूट डेवलपमेंट का जो डीपीआर तैयार किया है उसके अनुसार भवन बनाने के पहले मिट्टी का परीक्षण किया जाएगा। गुप्त गोदावरी और सती अनुसुइया में होने वाले निर्माण को लेकर यहां पर 25 मीटर (लगभग 82 फीट) गहराई तक मिट्टी चेक की जाएगी। इस मामले में सीएमओ ने वन विभाग से बोरहोल के लिए एनओसी चाही है।

मिट्टी का पता लगाना अनिवार्य

मिली जानकारी के अनुसार सती अनुसुइया और गुप्त गोदावरी एरिया में चित्रकूट समग्र विकास को लेकर आईयूडीपी ने जो डीपीआर तैयार की है उसमें इन स्थलों पर मल्टी फैसिलिटी सेंटर और कॉमर्शियल जोन बनाए जाने हैं। मल्टी फैसीलिटी सेंटर बहुमंजिला इमारत होगी। जिसमें एक मंजिल में पार्किंग, दूसरी में डोरमेट्री और तीसरी रेस्टोरेंट का प्रावधान है। कॉमर्शियल जोन में भी बहुमंजिला भवन बनाए जाने हैं।

चूंकि यह पहाड़ी क्षेत्र है लिहाजा यहां बहुमंजिला भवन बनाने से पहले मिट्टी का पता लगाना अनिवार्य है। ताकि उस हिसाब से नींव तैयार की जा सके। जिससे भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के आधार पर बने और सुरक्षित रहे। इसे लेकर गुप्त गोदावरी और सती अनुसुइया क्षेत्र में भवन संरचना डिजाइन के लिए निर्धारित स्थलों से मिट्टी का परीक्षण किया जाना है।

10 से 25 मीटर तक किए जाएंगे बोर होल

मिट्टी का परीक्षण करने के लिए निर्धारित स्थलों पर 6 इंच ब्यास के बोर होल 10 मीटर से 25 मीटर गहराई तक किए जाएंगे। सैम्पल लेने के बाद इन बोरहोल को बंद किया जाएगा। इनमें से कुछ बोर होल वन एरिया में किए जाने हैं। लिहाजा सीएमओ ने वन मंडलाधिकारी सतना से एनओसी की मांग की है।

ये भी पढ़ें

‘कॉलोनी’ बनाने के लिए आयेगा नया नियम, छोड़ना पड़ेगा ‘खुला स्पेस’, जानें कितना ?
भोपाल

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Sept 2025 03:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / चित्रकूट: ‘सती अनुसुइया’ क्षेत्र में किए जाएंगे ’82 फीट’ के बोरहोल, चेक की जाएगी मिट्टी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.