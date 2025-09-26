चित्रकूट: ‘सती अनुसुइया’ क्षेत्र में किए जाएंगे ’82 फीट’ के बोरहोल, चेक की जाएगी मिट्टी

MP News: चित्रकूट समग्र विकास को लेकर आईयूडीपी ने चित्रकूट डेवलपमेंट का जो डीपीआर तैयार किया है उसके अनुसार भवन बनाने के पहले मिट्टी का परीक्षण किया जाएगा। गुप्त गोदावरी और सती अनुसुइया में होने वाले निर्माण को लेकर यहां पर 25 मीटर (लगभग 82 फीट) गहराई तक मिट्टी चेक की जाएगी। इस मामले में सीएमओ ने वन विभाग से बोरहोल के लिए एनओसी चाही है।