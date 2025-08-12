12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सतना

महिला थाने में धड़ाम से गिरा छत का प्लास्टर, बाल-बाल बचीं TI-हेड कांस्टेबल

MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिले में स्थित महिला थाने(Satna Women Police Station) में जोरदार आवाज के साथ छत पर लगा प्लास्टर आचनक नीचे आ गिरा। ये हादसा थाना प्रभारी के चेंबर में हुआ। घटना से अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

सतना

Avantika Pandey

Aug 12, 2025

Satna women police station ceiling plaster fell
Satna women police station ceiling plaster fell (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News:मध्यप्रदेश के सतना जिले में स्थित महिला थाने में जोरदार आवाज के साथ छत पर लगा प्लास्टर आचनक नीचे आ गिरा। ये हादसा थाना प्रभारी के चेंबर में हुआ। घटना से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटनास्थल पर मौजूद सभी कर्मचारी और आगंतुक घबरा गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानी नहीं हुई। कर्मचारियों ने तुरंत छत के बाकी हिस्से की जांच की और खतरे वाले इलाके को खाली कराया।

बाल-बाल बचीं टीआई और प्रधान आरक्षक

सतना के महिला थाने(Satna Women Police Station) में सोमवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया। थाने के विवेचना कक्ष की छत का प्लास्टर अचानक गिर पड़ा, लेकिन उस समय कुर्सी पर कोई नहीं बैठा था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के वक्त टीआई और प्रधान आरक्षक अपने-अपने स्थान से पानी पीने के लिए कुर्सी से उठे थे। इसी वजह से दोनों की जान बच गई।

ये भी पढ़ें

मासूम को पुल पर छोड़ नदी में कूदे दंपत्ती, रेस्क्यू में मिला महिला का शव
धार
dhar couple jumped into river

इमारत काफी पुरानी

कर्मचारियों ने छत के बाकी हिस्से की जांच कर खतरे वाले इलाके को खाली करा दिया है। इन जगहों को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा कि महिला थाने की इमारत काफी पुरानी है और बारिश के कारण सीलन की वजह से प्लास्टर कमजोर हो गया था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। इससे पहले रविवार को ही मझगवां थाना परिसर में बना एसएएफ क्वार्टर भी ढह गया था।

ये भी पढ़ें

एमपी में ‘VIP जाम’, घंटों फंसे रहे मिनिस्टर, सीएम तक आई बात, तब निकालने पहुंची पुलिस
ग्वालियर
VIP jam in MP ministers stuck

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 01:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / महिला थाने में धड़ाम से गिरा छत का प्लास्टर, बाल-बाल बचीं TI-हेड कांस्टेबल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.