महिला थाने में धड़ाम से गिरा छत का प्लास्टर, बाल-बाल बचीं TI-हेड कांस्टेबल

MP News:मध्यप्रदेश के सतना जिले में स्थित महिला थाने में जोरदार आवाज के साथ छत पर लगा प्लास्टर आचनक नीचे आ गिरा। ये हादसा थाना प्रभारी के चेंबर में हुआ। घटना से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटनास्थल पर मौजूद सभी कर्मचारी और आगंतुक घबरा गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानी नहीं हुई। कर्मचारियों ने तुरंत छत के बाकी हिस्से की जांच की और खतरे वाले इलाके को खाली कराया।