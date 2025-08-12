12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

एमपी में ‘VIP जाम’, घंटों फंसे रहे मिनिस्टर, सीएम तक आई बात, तब निकालने पहुंची पुलिस

MP News: तिरंगा यात्रा ने सोमवार को ग्वालियर शहर में देशभक्ति का रंग तो चढ़ाया लेकिन जोश ने सड़कों पर लंबा जाम भी लगा दिया। शहर करीब पांच घंटे तक जाम में फंसा रहा। आम लोगों के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी जाम से नहीं बचे।

ग्वालियर

Avantika Pandey

Aug 12, 2025

VIP jam in MP ministers stuck
traffic jam in gwalior (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: तिरंगा यात्रा ने सोमवार को ग्वालियर शहर में देशभक्ति का रंग तो चढ़ाया लेकिन जोश ने सड़कों पर लंबा जाम भी लगा दिया। शहर करीब पांच घंटे तक जाम(VIP Jam) में फंसा रहा। आम लोगों के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी जाम से नहीं बचे। चेतकपुरी के पास उनका काफिला भी जाम में फंस गया। भाजपा के दिग्गज नेता को जाम से निकालने के लिए पुलिस भी पसीना पसीना हो गई। जाम की वजह से सबसे बदतर हालात गोला का मंदिर, थाटीपुर, आकाशवाणी तिराहा, स्टेशन बजरिया, एलआइसी तिराहा, फूलबाग, एजी पुल, झांसी रोड और सिटी सेंटर के रास्तों की रहीं।

जहां-जहां से यात्रा निकली वहां जाम

यात्रा का रूट राजमाता तिराहा से कृषि विश्वविद्यालय तक नो व्हीकल जोन था। सीएम यादव भी यात्रा में शामिल थे तो पुलिस हाईअलर्ट हो गई। सीएम के दोपहर तीन बजे ग्वालियर पहुंचते ही एयरपोर्ट से लेकर राजमाता तिराहा तक रास्ते पर वाहनों की आवाजाही रोक दी। इससे गोला का मंदिर से लेकर सिटी सेंटर तक रास्ते पर दोनों तरफ सड़कों पर वाहनों की भीड़ लग गई। जहां-जहां से यात्रा निकली वहां जाम भी जम गया। महाराजागेट, दूध डेयरी तिराहा, दुल्लपुर तिराहा, मेला मैदान, इंद्रमणि नगर और परशुराम तिराहा पर लोग यात्रा निकलने और लौटने का इंतजार करते रहे। ऐसी ही स्थिति शहर में कई जगहों पर बनी रही।

ये भी पढ़ें

सिर्फ 27 मिनट में करोड़ों की डकैती, 14 किलो सोना, कैश लूट ले गए हेलमेटधारी बदमाश, पूरे शहर में नाकाबंदी
जबलपुर
Jabalpur Bank Robbery जबलपुर बैंक डकैती

झांसी रोड, माधवनगर तक लगा रहा जाम

जाम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय झांसी रोड से निकलते वक्त जाम में फंस गए। उनके काफिले के पायलट ने जाम देखकर काफिला चेतकपुरी में घुमा दिया। भाजपा नेता को जाम में फंसा सुनकर पुलिस हांफती हुई चेतकपुरी पहुंची तब तक विजयवर्गीय(Kailash Vijayvargiya) का काफिला माधवनगर में जाकर जाम में उलझ गया। तमाम मशक्कत के बाद उन्हें जाम से निकाला गया।

सीएम साहब की मदद से आ सका: कप्तान

पूर्व राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी भी जाम में फंस गए, इसलिए कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में करीब आधा घंटे तक देर से पहुंचे। उन्होंने मंच से कहा, मैं जाम में फंस गया था, वो मुख्यमंत्री की मदद के बाद ही पहुंच सका, नहीं तो शायद कार्यक्रम में पहुंच ही नहीं पाता। वहीं मुख्यमंत्री की तिरंगा यात्रा को लेकर स्कूल की छुट्टी भी पहले कर दी गई थी, जिससे बच्चों को परेशान नहीं होना पड़े।

ये भी पढ़ें

बड़ा एक्शन… एमपी के 15 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द, 23 को नोटिस
भोपाल
political parties of madhya pradesh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 11:31 am

Published on:

12 Aug 2025 11:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में ‘VIP जाम’, घंटों फंसे रहे मिनिस्टर, सीएम तक आई बात, तब निकालने पहुंची पुलिस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.