एमपी में ‘VIP जाम’, घंटों फंसे रहे मिनिस्टर, सीएम तक आई बात, तब निकालने पहुंची पुलिस

यात्रा का रूट राजमाता तिराहा से कृषि विश्वविद्यालय तक नो व्हीकल जोन था। सीएम यादव भी यात्रा में शामिल थे तो पुलिस हाईअलर्ट हो गई। सीएम के दोपहर तीन बजे ग्वालियर पहुंचते ही एयरपोर्ट से लेकर राजमाता तिराहा तक रास्ते पर वाहनों की आवाजाही रोक दी। इससे गोला का मंदिर से लेकर सिटी सेंटर तक रास्ते पर दोनों तरफ सड़कों पर वाहनों की भीड़ लग गई। जहां-जहां से यात्रा निकली वहां जाम भी जम गया। महाराजागेट, दूध डेयरी तिराहा, दुल्लपुर तिराहा, मेला मैदान, इंद्रमणि नगर और परशुराम तिराहा पर लोग यात्रा निकलने और लौटने का इंतजार करते रहे। ऐसी ही स्थिति शहर में कई जगहों पर बनी रही।