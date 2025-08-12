बड़ा एक्शन… एमपी के 15 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द, 23 को नोटिस

प्रदेश में कुल 111 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। लेकिन 15 की मान्यता पहले रद्द होने और 23 पर सख्ती के बाद सिर्फ 73 राजनीति दल ही बचेंगे। बता दें, आयोग द्वारा यह कार्रवाई देशव्यापी की जा रही है। पहले चरण में देशभर से 334 राजनीतिक दलों की मान्यता इसी साल 9 अगस्त को खत्म की गई। अब दूसरे चरण में 476 राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म करने की कार्रवाई सोमवार से शुरू हो गई है।