रीवा में शामिल होंगे मैहर के 6 गांव, ‘मुकुंदपुर’ पर विरोध तेज

इस मामले में खास बात यह है कि जिस पत्र के सहारे प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने 6 गांवों को रीवा जिले में शामिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, वह संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। मुकुंदपुर के सरपंच के हस्ताक्षर और सील ग्रामसभा के प्रस्ताव में किए गए हस्ताक्षर और सील से अलग नजर आ रहे हैं। इस पत्र में कहा गया है कि विकास पुरुष से हम सभी ग्रामवासी सादर निवेदन करते हैं कि हम लोगों के पंचायत क्षेत्र आनंदगढ़, आमिन, धोबहट, मकुंदपुर, परसिया तथा पपरा को मैहर जिले से पृथक कर रीवा जिले में मर्ज कराया जाए तथा व्हाइट टाइगर सफारी को भी रीवा जिले में मिलाने की सादर कृपा की जाए।