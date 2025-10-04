चित्रकूट समग्र विकास: प्रथम चरण के लिए 2000 करोड़ का लोन लेने सरकार कर रही तैयारी

सतना। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शुक्रवार को श्री राम वन गमन पथ निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान बताया गया कि श्री राम वन गमन पथ सहित चित्रकूट समग्र विकास के लिए 6 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। जिसमें प्रथम चरण के विकास कार्यों के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए प्रावधानित है। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि विकास का ब्लू प्रिंट तो तैयार हो गया है लेकिन इसे धरातल में उतारने के लिए फंड की कमी है। जिस पर फंड की व्यवस्था के लिए लोन लेने का भी सुझाव प्रमुखता से रखा गया। जिसमें बताया गया कि 7 फीसदी की दर पर लोन लिया जा सकता है। कुछ ने प्राइवेट पार्टनरशिप की बात भी रखी। सभी को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि लोन के संबंध में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन सहित संबंधित अधिकारी बैठक करके निर्णय लें। बैठक में सीएस अनुराग जैन, एसीएस मुख्यमंत्री कार्यालय नीरज मंडलोई, एसीएस अशोक वर्णवाल, एसीएस नगरीय विकास संजय दुबे, एसीएस शिवशेखर शुक्ला, पीएस लोनिवि सुखवीर सिंह, आयुक्त जनसम्पर्क दीपक कुमार सक्सेना सहित अन्य मौजूद रहे।