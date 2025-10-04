चित्रकूट समग्र विकास: प्रथम चरण के लिए 2000 करोड़ का लोन लेने सरकार कर रही तैयारी

सतना। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शुक्रवार को श्री राम वन गमन पथ निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान बताया गया कि श्री राम वन गमन पथ सहित चित्रकूट समग्र विकास के लिए 6 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। जिसमें प्रथम चरण के विकास कार्यों के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए प्रावधानित है। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि विकास का ब्लू प्रिंट तो तैयार हो गया है लेकिन इसे धरातल में उतारने के लिए फंड की कमी है। जिस पर फंड की व्यवस्था के लिए लोन लेने का भी सुझाव प्रमुखता से रखा गया। जिसमें बताया गया कि 7 फीसदी की दर पर लोन लिया जा सकता है। कुछ ने प्राइवेट पार्टनरशिप की बात भी रखी। सभी को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि लोन के संबंध में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन सहित संबंधित अधिकारी बैठक करके निर्णय लें। बैठक में सीएस अनुराग जैन, एसीएस मुख्यमंत्री कार्यालय नीरज मंडलोई, एसीएस अशोक वर्णवाल, एसीएस नगरीय विकास संजय दुबे, एसीएस शिवशेखर शुक्ला, पीएस लोनिवि सुखवीर सिंह, आयुक्त जनसम्पर्क दीपक कुमार सक्सेना सहित अन्य मौजूद रहे।
धार्मिक पर्यटन सहित मेडिकल पर्यटन का बनाएं हब
बैठक में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद पर्यटकों का सारा फोकस चित्रकूट पर है। इसलिए चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन सहित मेडिकल पर्यटन की भी सभी संभावनाएं विकसित करने ठोस कार्यवाही की जाए। इसके लिए चित्रकूट में उच्च कोटि का हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाया जाए। यह चित्रकूट को धार्मिक स्थल से एक मेडिकल टूरिज्म स्पॉट के रूप में बदलने में बड़ा कदम होगा। समयबद्ध योजना के अनुसार आवंटित राशि का समुचित उपयोग करें और बेहतर से बेहतर प्रबंधन कर सभी निर्माणाधीन कार्य समय-सीमा में पूरे करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट के घाटों पर पर्यटकों को आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए और हमारे सभी प्रयास इसी दिशा में आगे बढ़ने चाहिए। इस समीक्षा बैठक में सतना एनआईसी से कलेक्टर डाॅ. सतीश कुमार एस, एसडीएम मझगवां महिपाल सिंह गुर्जर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
पहले तैयार करें परिक्रमा पथ
सीएम ने कहा कि श्रीराम पथ गमन निर्माण से पहले परिक्रमा पथ पहले तैयार किया जाए, इससे पर्यटकों में चित्रकूट का व्यापक प्रचार होगा। यहां सोमवती अमावस्या पर उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भारी तादाद के चलते भीड़ प्रबंधन की माइक्रो प्लानिंग की जाए। एसीएस नगरीय विकास को निर्देशित किया कि चित्रकूट नगर परिषद है, इसलिए वहां नगरीय विकास से जुड़े सभी काम प्राथमिकता से किए जाएं। चित्रकूट नगर का सौन्दर्यीकरण इस तरह से हो कि वह और भी अधिक सुंदर, नियोजित और व्यवस्थित हो जाए। चित्रकूट के समग्र विकास के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को जोड़ने के साथ बड़ी कम्पनियों के सीएसआर फंड का उपयोग किया जाए।
किया जाएगा भूमि अधिग्रहण
एसीएस संस्कृति विभाग ने कहा कि चित्रकूट के समग्र विकास के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग से भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाएगी। इस दौरान कलेक्टर सतना डॉ सतीश कुमार एस ने भी सुझाव दिए। एसीएस ने बताया कि चित्रकूट में 80.33 करोड़ के विकास कार्य प्रगतिरत हैं। इनमें स्वदेश दर्शन के तहत 27.21 करोड़ रूपए, कामदगिरि परिक्रमा पथ के विकास के लिए 36.84 करोड़ रूपए और स्मारक यज्ञ देवी सहित अन्य विकास कार्यों के लिए 72 लाख रूपए के कार्य चल रहे हैं। 34.21 करोड़ के विकास कार्य अभी प्रस्तावित हैं।
सुगम यातायात रोड निर्माण का प्लान
श्री राम पथ गमन की प्लान कनेक्टिविटी के मुताबिक संबंधित विभाग रोड निर्माण और उन्नयन की तैयारी कर रहे हैं। एनएचएआई द्वारा सतना से चित्रकूट के बीच फोर लेन रोड निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ है। पीएस लोनिवि ने कहा कि 34.30 कि.मी. सड़कों के निर्माण पर 117.79 करोड़ के प्रस्ताव हैं। इनमें 7.5 कि.मी. मार्गों की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
ये हैं प्रथम फेज के निर्माण कार्य
सती अनुसुइया, गुप्त गोदावरी, प्राचीन मुखारबिन्द और घाट के पास मल्टी फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। जिसमें पार्किंग, आवासीय कमरे, दुकाने बनाई जाएंगी। यह 4 से 5 मंजिला भवन होंगे। राघव प्रयाग घाट के पास कॉमर्शियल जोन बनाया जाएगा। टूरिस्ट बंगले के पास टैक्सी स्टैण्ड निर्मित किया जाएगा। रजौला बाईपास को 6 लेन बनाया जाएगा। इसके अलावा इन्टर स्टेट बस टर्मिनल बनाया जाएगा। सबसे प्रमुख आकर्षण प्राचीन मुखारबिन्द के पास रामायण इक्सपीरियंस पार्क (राम लोक) बनाया जाएगा जो उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर बनाया जाएगा।
