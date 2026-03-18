रामनवमी पर 21 लाख दीपक से जगमगाएगी ये धर्मनगरी, MP-UP मिलकर रचेंगे इतिहास

चित्रकूट में इससे पहले भी दीपोत्सव और रामनवमी के अवसर पर बड़े स्तर पर दीप प्रज्ज्वलन के आयोजन किए जाते रहे हैं। वर्ष 2023 और 2024 में भी मंदाकिनी नदी के रामघाट और भरत घाट पर हजारों से लेकर लाखों दीप जलाकर विशेष आयोजन किए गए थे, जिनमें मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के प्रशासन ने संयुक्त रूप से व्यवस्थाएं संभाली थीं। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे और घाटों पर आकर्षक साज-सज्जा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा भव्य आरती का आयोजन किया गया था। खासतौर पर रामघाट पर दीपों की श्रृंखला और मंदाकिनी नदी में उनकी परछाई श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी थी। (MP News)