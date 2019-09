पन्ना/ मध्यप्रदेश के पन्ना ( Panna Police ) जिला निवासी मजूदरों की दूसरे राज्य में बेरहमी पूर्वक हत्या का मामला सामने आया है। बताया गया कि हरियाणा के झज्जर स्थित सेक्टर 6 के निमार्णाधीन मकान में एक ही परिवार की दो महिलाओं समेत पांच लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना के बाद पहुंची झज्जर पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पन्ना जिले में परिजनों से संपर्क किया है।

लेकिन किसी जिम्मेदार से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। फ्री हाल पांचों शवों को हरियाणा पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में रखवाया है। इधर सोशल मीडिया से मिली सूचना के अनुसार पत्रिका टीम ने पन्ना पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी से जानकारी चाही तो उन्होंने किसी ऐसे इनपुट न होने की बात स्वीकार की है।

Haryana: 5 bodies found at an under-construction building site in Jhajjar; police investigation underway