100 वर्ष बाद भी संघ अपने लक्ष्य को नहीं पा सका: मोहन भागवत

सतना। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ के 100 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन इस शताब्दी वर्ष में भ्रांतियों में नहीं रहें, हम कोई उत्सव नहीं मना रहे हैं। हम इन 100 सालों का आंकलन कर रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यह बातें संघ प्रमुख ने सरस्वती विद्यापीठ में संघ के शताब्दी वर्ष में निकले विस्तारकों और प्रचारकों के वर्ग को संबोधित करते हुए कहीं। इसके पहले उन्होंने विस्तारकों और प्रचारकों से प्रश्नोत्तरी की। न केवल उनसे सवाल किए बल्कि उनके सवालों का जवाब भी दिया। संघ प्रमुख ने कहा कि आप सभी इस संकल्प के साथ निकलें कि जो लक्ष्य है उसे पूरा करेंगे। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के नजदीक हैं। लक्ष्य से संघ प्रमुख का आशय था कि हर गांव में संघ की शाखा हो और घर में स्वयं सेवक हो। संघ प्रमुख ने कहा कि इसी लक्ष्य लेकर आप सभी को विस्तार करने जाना है।