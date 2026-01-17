एमपी में राज्यमंत्री के नाम पर करोड़ों की ठगी, बड़े रैकेट का हुआ खुलासा….

fake transfer-appointment racket in the name of Minister of State pratima bagri (फोटो- Patrika.com)
MP News: प्रदेश में मंत्रियों और अफसरों के लेटरपेड का दुरुपयोग और फर्जी सरकारी आदेश निकालने का बड़ा मामला सामने आया है। यह गिरोह इस तरह के कामों में लिप्त है। सरकारी कामों के ठेके दिलाने और तबादलों की सिफारिशें भी फर्जी लेटरपेड और नोटशीट के जरिए की गईं। गिरोह के सदस्य राज्यमंत्री (प्रतिनिधि) की तख्ती लगी एसयूवी में घूमते थे। कार जब्त कर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। तीन की तलाश जारी है। मामले की शिकायत राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी (Minister in State Pratima Bagri) के पीएसओ नंदकिशोर सिंह तोमर ने सतना जिले के कोलगवां थाने में 16 अक्टूबर 2025 को दर्ज कराई थी।
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के उप सचिव बीएस चंदेल ने बताया कि जो पत्र बताया जा रहा है ऐसा कोई पत्र ही जारी नहीं हुआ है। यह फर्जी पत्र है। सतना पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह के अनुसार जितेंद्र यादव को पकड़ा गया है। धाकड़ फरार है। इसके अलावा राजगढ़ में भी इसके द्वारा फर्जीवाड़े की जानकारी मिली है।
पत्रिका की पड़ताल में पता चला कि जितेंद्र धाकड़ और इसके साथी दिनेश यादव, गोविंद यादव और जितेंद्र यादव ने सचिवालय व मंत्रालय के फर्जी आदेश, फर्जी नोटशीट के जरिए लोगों से पैसे ऐंठे (fake transfer-appointment racket)। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के फर्जी पत्रों के जरिए तबादला, नियुक्ति संबंधी सिफारिशें की। ठेके दिलाने की अनुशंसा भी की जा रही थी।
जितेंद्र धाकड़ नै मप्र शासन के नाम का फर्जी पहचान पत्र भी बनवा लिया। राजधानी में काम लेकर आने वाले लोगों को झांसा देकर रुपए ऐंठने का भी काम किया जा रहा है।संचालनालय के अधिकारियों के नाम से फर्जी नियुक्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं। इस पर राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि जितेंद्र धाकड़ नाम के व्यक्ति को न हम जानते हैं न ही प्रतिनिधि नियुक्त किया है। जब पता चला तो सूचना भी पुलिस को दी जा चुकी है।
बास नामरिक आपूर्ति विभाग के उप सचिव बीके चंदेल के नाम से जारी आदेश में खुजनेर जिला राजगढ़ के दिनेश यादव को राज्य स्तरीय सर्कता समिति का सदस्य नियुक्त करने का आदेश। डिप्टी सीएम शुक्ल की कजर्जी नोटसीट से डीएसपी नेहा पच्चीसिया का तबादला निरस्त करने की अनुशंसा। मंत्री कमरी की फर्जी फर्जी नोटसीट से गोविंद मंथन सीएमओ तलेन (राजगढ़) का तबादला निरस्त करने की अनुशंसा। (MP News)
