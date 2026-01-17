एमपी में राज्यमंत्री के नाम पर करोड़ों की ठगी, बड़े रैकेट का हुआ खुलासा….

MP News: प्रदेश में मंत्रियों और अफसरों के लेटरपेड का दुरुपयोग और फर्जी सरकारी आदेश निकालने का बड़ा मामला सामने आया है। यह गिरोह इस तरह के कामों में लिप्त है। सरकारी कामों के ठेके दिलाने और तबादलों की सिफारिशें भी फर्जी लेटरपेड और नोटशीट के जरिए की गईं। गिरोह के सदस्य राज्यमंत्री (प्रतिनिधि) की तख्ती लगी एसयूवी में घूमते थे। कार जब्त कर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। तीन की तलाश जारी है। मामले की शिकायत राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी (Minister in State Pratima Bagri) के पीएसओ नंदकिशोर सिंह तोमर ने सतना जिले के कोलगवां थाने में 16 अक्टूबर 2025 को दर्ज कराई थी।