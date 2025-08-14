Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सतना

दुश्मन के 1 फायर से फटा जैकेट में रखा ‘ग्रेनेड’, सीने-हाथ में धंसे 75 छर्रे

MP News: कैप्टन वरुण के जैकेट में रखे दो ग्रेनेड में से एक फट गया। 75 छर्रे सीने और दाहिने हाथ में धंसे....

सतना

Astha Awasthi

Aug 14, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: साल 2000 में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। वुलर झील के रास्ते घुसपैठ रोकने रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के विशेष बल मार्कोस कमांडो की तैनाती की। बांदीपोरा के पुट्टू शाही गांव में सर्च ऑपरेशन में मार्कोस कमांडो वरुण सिंह ने दो आतंकी ढेर कर दिए। मरते समय दुश्मन से एक फायर हो गया। इससे कैप्टन वरुण के जैकेट में रखे दो ग्रेनेड में से एक फट गया। 75 छर्रे सीने और दाहिने हाथ में धंसे। जटिल सर्जरी के बाद जान बची। 2001 में वरुण को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।

गांव में तीसरी तक पढ़ाई

वरुण ने चूंद गांव के प्राथमिक स्कूल में तीसरी तक पढ़ाई की। इसके बाद पिता के साथ विभिन्न शहरों में केंद्रीय विद्यालय में पढ़कर उच्च शिक्षा ली। 1989 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में शामिल हो गए। 1993 में नौसेना में कमीशन मिला। पिता को चिंता थी कि आर्मी में गया तो परिवार के सदस्य अलग-अलग हो जाएंगे। नौसेना में रहा तो तीज-त्योहार पर मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें

200 से ज्यादा भवनों पर ‘ड्रोन’ की तैनाती, अफसर रख रहे पैनी नजर
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

2018 में शादी की सालगिरह के दिन कैंसर निकला

वरुण बताते हैं 2018 में शादी की सालगिरह पर पत्नी रीना के साथ जश्न की तैयारी थी। तभी किडनी कैंसर का पता चला। आंतकवादियों की गोलियां तो मुझे नहीं मार पाईं, लेकिन बीमारी शरीर में फैलने लगी। वापस अस्पताल पहुंच गया। दृढ़ संकल्प, कठोर चिकित्सा और परिवार के अटूट प्रेम से जंग जीत गया। अब भारतीय नौसेना का कमोडोर बनने के 25 साल बाद सभी का आभारी हूं। मेरी बच्ची शिवानी और बेटा सार्थक एसएसबी क्वालीफाई कर निजी क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं।

नाम वरुण, सुरक्षा भी वरुण की

कोटर तहसील क्षेत्र के चूंद गांव में 24 मार्च 1971 को जन्मे कमोडोर वरुण ने पत्रिका को बताया पिता स्व. समयलाल सिंह नौसेना में लेफ्टिनेंट और बड़े भाई अरुण सिंह पहले नेवी कमांडर थे। उनकी जन्मकुंडली में लिखा था कि मौत पानी से होगी। पिता ने कहा, तुम्हें भाग्य से सीधे मिलाते हैं। इसीलिए उन्होंने मेरा नाम वरुण रखा।

ये भी पढ़ें

MBBS करने वाले स्टूडेंट्स के लिए राहत, जल्द बढ़ेंगी 200 सीटें
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 12:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / दुश्मन के 1 फायर से फटा जैकेट में रखा ‘ग्रेनेड’, सीने-हाथ में धंसे 75 छर्रे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.