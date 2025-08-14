दुश्मन के 1 फायर से फटा जैकेट में रखा ‘ग्रेनेड’, सीने-हाथ में धंसे 75 छर्रे

MP News: साल 2000 में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। वुलर झील के रास्ते घुसपैठ रोकने रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के विशेष बल मार्कोस कमांडो की तैनाती की। बांदीपोरा के पुट्टू शाही गांव में सर्च ऑपरेशन में मार्कोस कमांडो वरुण सिंह ने दो आतंकी ढेर कर दिए। मरते समय दुश्मन से एक फायर हो गया। इससे कैप्टन वरुण के जैकेट में रखे दो ग्रेनेड में से एक फट गया। 75 छर्रे सीने और दाहिने हाथ में धंसे। जटिल सर्जरी के बाद जान बची। 2001 में वरुण को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।