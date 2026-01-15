माधवगढ़ किला: हेरिटेज होटल तो नहीं बनाया, लीज के बाहर कब्जे के लिए निर्माण

एमपीटी ने इस किले को हेरिटेज होटल में तब्दील करने के लिए पहली निविदा 12 मई 2016 में निकाली थी। तब दो निविदाएं मिली थी जिसकी उच्चतम बोली 3.90 करोड़ रुपए मिली थी। निविदाकार ने प्रीमियम जमा नहीं किया तो निविदा निरस्त हो गई। इसके बाद 13 अप्रैल 2017 को निविदा निकाली गई। लेकिन इसमें किले के साथ भूमि नहीं होने से इसे खारिज कर दिया गया। फिर 17 मार्च 2020 को निविदा निकाली गई। एकल निविदा में 25,01,101 रुपए का ऑफर मूल्य एमपीटी (पर्यटन विकास निगम) ने 16 सितंबर 2020 को स्वीकृत कर दिया। इसका अवार्ड 2 नवंबर 2020 को जारी हुआ। इसे लेकर तमाम सवाल भी खड़े हुए थे कि जब अकेले किले की निविदा थी तो बोली 3.90 करोड़ में गई और बाद में जमीन के साथ निविदा निकली को 25 लाख में कैसे स्वीकृत हो गई? इतना ही नहीं जिस वक्त इसकी लीज तय की गई उस वक्त अकेले जमीन का मूल्य 31 करोड़ रुपए था। लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी शासन स्तर से इस पर चुप्पी साध ली गई। जानकारों का कहना है कि किसी राजनीतिक दबाव में यह खेल किया गया है।