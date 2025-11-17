माहौल बिगाड़ने की कोशिश! मैहर के देवी मंदिर में तोड़फोड़, बदमाशों ने तोड़ी मूर्तियां

बताया जा रहा है कि पुलिस के द्बारा मंदिर के आस पास लगे संभावित सीसीटीवी एवं मार्गो की भी जांच की जा रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। इसी के साथ लोगों में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने मंदिर परिसर एवं गांव में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जिस पर पुलिस ने भरोस दिलाया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।