माहौल बिगाड़ने की कोशिश! मैहर के देवी मंदिर में तोड़फोड़, बदमाशों ने तोड़ी मूर्तियां

MP News: मैहर में अज्ञात लोगों ने देवी मंदिर की मूर्तियाँ खंडित कर दीं। सुबह घटना सामने आते ही ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ा, पुलिस ने जांच और अतिरिक्त बल तैनात किया।

less than 1 minute read
Google source verification

सतना

image

Akash Dewani

Nov 17, 2025

maihar devi mandir vandalism nandi baba idol damaged satna mp news

maihar devi mandir vandalism (Patrika.com)

Maihar Devi Mandir Vandalism:मध्य प्रदेश के मैहर जिले के धोबहट ग्राम में स्थित देवी मंदिर में रखी मूर्तियों को बीती रात अज्ञात लोगों के द्बारा मूर्तियों के साथ नंदी बाबा की मूर्ति भी शामिल है को खडिंत कर दिए जाने से क्षेत्र में आक्रोश देखा जा रहा है। (MP News)

ये है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह जब पूजा के लिए ग्रामीण मंदिर पहुंचे तो मंदिर में रखी मूर्तियां खड़ित हालत में पड़ी हुई है। इस घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों के द्बारा ताला पुलिस के साथ मुकुंदपुर चौकी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटल स्थल में पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई।

गांव में तनाव का माहौल

बताया जा रहा है कि पुलिस के द्बारा मंदिर के आस पास लगे संभावित सीसीटीवी एवं मार्गो की भी जांच की जा रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। इसी के साथ लोगों में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने मंदिर परिसर एवं गांव में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जिस पर पुलिस ने भरोस दिलाया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज

ताजा जानकारी के अनुसार, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, मंदिर में नंदी बाबा की नई मूर्ति भी स्थापित करवा दी गई है। (MP News)

