माहौल बिगाड़ने की कोशिश! मैहर के देवी मंदिर में तोड़फोड़, बदमाशों ने तोड़ी मूर्तियां

Maihar Devi Mandir Vandalism:मध्य प्रदेश के मैहर जिले के धोबहट ग्राम में स्थित देवी मंदिर में रखी मूर्तियों को बीती रात अज्ञात लोगों के द्बारा मूर्तियों के साथ नंदी बाबा की मूर्ति भी शामिल है को खडिंत कर दिए जाने से क्षेत्र में आक्रोश देखा जा रहा है। (MP News)
जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह जब पूजा के लिए ग्रामीण मंदिर पहुंचे तो मंदिर में रखी मूर्तियां खड़ित हालत में पड़ी हुई है। इस घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों के द्बारा ताला पुलिस के साथ मुकुंदपुर चौकी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटल स्थल में पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई।
बताया जा रहा है कि पुलिस के द्बारा मंदिर के आस पास लगे संभावित सीसीटीवी एवं मार्गो की भी जांच की जा रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। इसी के साथ लोगों में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने मंदिर परिसर एवं गांव में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जिस पर पुलिस ने भरोस दिलाया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ताजा जानकारी के अनुसार, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, मंदिर में नंदी बाबा की नई मूर्ति भी स्थापित करवा दी गई है। (MP News)
