पीएम आवास में बड़ा फर्जीवाड़ा: एमपी में 708 हितग्राहियों ने शहर और गांव दोनों जगह ले लिए मकान

सतना। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का आशियाना उपलब्ध कराना है, लेकिन मध्यप्रदेश में इस महत्वाकांक्षी योजना में बड़ाफर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि प्रदेश के 708 हितग्राही ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) दोनों का लाभ मिल गया। यानी एक ही व्यक्ति को दो-दो आवास स्वीकृत कर दिए गए। इनमें सतना जिले के 11 मामले भी शामिल हैं, जहां लाभार्थियों ने शहर और गांव दोनों जगह मकान बनवा लिए और दोनों योजनाओं की पूरी राशि भी प्राप्त कर ली। यह स्थिति तब है जब जिले में हर सप्ताह जनसुनवाई में ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो पात्र होने के बाद भी योजना के लाभ से वंचित होने की शिकायतें कर रहे हैं।