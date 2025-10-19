एमपी में एक सिगरेट की चिंगारी ने मचाई दी तबाही, हवा में उछले जलते हुए पटाखे

MP News: मध्यप्रदेश के मैहर जिले के अमरपाटन क्षेत्र स्थित लंका मैदान आगजनी की घटना सामने आई है। जहां पटाखे की चार दुकानों में आग लग गई। जिससे लाखों के पटाखे जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।
आरोप है कि किसी व्यक्ति के द्वारा सिगरेट का सेवन किया जा रहा था। उसी की चिंगारी से आग भड़क गई और हवा में जलते हुए पटाखे उछलने लगे। इस घटना से सुरक्षा मापदंड पर भी सवाल खड़े हो रही है। मौके पर एसडीओपी ख्याति मिश्रा, तहसीलदार आर डी साकेत सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है।
प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जो पटाखा दुकानों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगे। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
