एक्शन में आए कलेक्टर साहब! एसडीओ के वेतन काटने के दिए निर्देश

राजस्व विभाग में उचेहरा, कोटर और कोठी तहसील का प्रदर्शन कमजोर पाया गया। इन तहसीलों के तहसीलदारों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि वह आवेदकों से सीधे बात करें और उन्हें शिकायत के निराकरण के बारे में जानकारी दें, जिससे संतुष्टि का प्रतिशत बढ़ेगा। उन्होंने 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से देखने और देरी का कारण जानने के लिए भी कहा।

