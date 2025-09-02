एक्शन में आए कलेक्टर साहब! एसडीओ के वेतन काटने के दिए निर्देश

MP News: मध्यप्रदेश के सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण को लेकर सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वह शिकायतों के समाधान पर ध्यान दें। समीक्षा के दौरान लोक निर्माण विभाग को डी श्रेणी में पाया। इस पर कलेक्टर ने सतना, मझगवां और नागौद एसडीओ को फटकार लगाई और एक हफ्ते का वेतन काटने के निर्देश दिए।
राजस्व विभाग में उचेहरा, कोटर और कोठी तहसील का प्रदर्शन कमजोर पाया गया। इन तहसीलों के तहसीलदारों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि वह आवेदकों से सीधे बात करें और उन्हें शिकायत के निराकरण के बारे में जानकारी दें, जिससे संतुष्टि का प्रतिशत बढ़ेगा। उन्होंने 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से देखने और देरी का कारण जानने के लिए भी कहा।
रीवा-सतना रेल लाइन दोहरीकरण के काम में आ रही दिक्कतों पर कलेक्टर ने रेलवे अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस हफ्ते प्रभावित गांवों में दो-दो कैंप लगाकर मुआवजे की राशि बांटने के निर्देश दिए हैं। बरगी नहर के भू-अर्जन कार्य में नक्शा सुधार का काम लंबित पाए जाने पर नागौद, रघुराजनगर और रामपुर बाघेलान के तहसीलदारों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।