एमपी के सरकारी अस्पताल में आधे घंटे तक ड्रिप पकड़कर खड़ी रही बुजुर्ग महिला, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

MP News: मध्य प्रदेश के सतना जिले के सरदार वल्लभभाई पटेल अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली एक बार फिर से सामने आई है। यहां पर मैहर में सड़क हादसे में घायल में अश्विनी मिश्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो उन्हें ड्रिप चढ़ाने के लिए स्टैंड तक नहीं मिला। जिसके कारण मरीज की दादी को करीब आधे घंटे तक ड्रिप पकड़कर खड़े रहना पड़ा।



पूरा मामला शनिवार का बताया जा रहा है। मैहर निवासी अश्विनी मिश्रा सड़क हादसे में घायल हो गए थे। जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल के ट्रामा वार्ड में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने नर्सिंग स्टाफ से तुरंत मरीज को ड्रिप लगाने के लिए कहा, लेकिन वहां मौजूद स्टाफ के द्वारा स्टैंड की व्यवस्था नहीं की गई। इसके चलते मरीज की 72 वर्षीय दादी आधे घंटे ड्रिप की बोतल हाथ में पकड़कर खड़ी रही। ऐसे में जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।



हालांकि, जिला अस्पताल में इस प्रकार की अव्यवस्था कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी मरीजों को बेड समेत कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। लगातार स्टाफ के द्वारा की जा रही लापरवाही से मरीजों को इलाज में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।