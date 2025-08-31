एमपी के इस जिले में सोलर प्लांट के लिए जमीन का चिन्हांकन शुरू

राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि संपूर्ण विधानसभा में सिंहपुर अपना विशेष स्थान रखता है। सिंहपुर में शहर के वार्डों की तरह ग्राम पंचायत ने सामुदायिक पार्क का निर्माण किया है। इसके संरक्षण और पार्क की खूबसूरती को कायम रखना हर ग्रामवासी की जिमेदारी है। सिंहपुर की बाजार की सडक के चौडीकरण का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू होगा। रामलीला मैदान में ओपेन जिम के संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। इसे भी पक्के पार्क का स्वरूप दिया जायेगा। सिंहपुर के महाविद्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का सुव्यवस्थित रूप से संचालन किया जायेगा। सांसद गणेश सिंह ने कहा कि सिंहपुर आसपास के क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। यहां जनहित की आवश्यकता को देखते हुए ग्राम पंचायत ने नमो पार्क बनाया है। इस दौरान सांसद ने लोगों की स्थानीय समस्यायें भी सुनी और निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सिंहपुर सड़क की स्थिति ठीक नहीं है इसे बेहतर किया जायेगा। कार्यक्रम में पार्क में पौधा रोपण भी किया।

