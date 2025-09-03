एमपी में हरे रंग की पेटी में मिली महिला की डेडबॉडी की गुत्थी सुलझी..

पुलिस ने भतीजे किशन को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने चौंका देने वाला खुलासा करते हुए अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपी ने बताया कि वो जब 28 अगस्त की रात मौसी के घर पहुंचा तो मौसी नींद में थी। उसने लोहे की रॉड से वार कर पहले तो उसे बेहोश किया और फिर उसके साथ रेप किया। इसके बाद उसने बक्से से सोने-चांदी के जेवर और नगदी चोरी किए। उसे लगा की मौसी उसे पकड़वा देगी इसलिए उसने गला दबाकर मौसी की हत्या कर दी और शव को उसी बक्से में डालकर ऊपर से कपड़े रखकर ताला बंद कर दिया था। घर के दरवाजे पर ताला लगाकर वह अपने गांव भाग गया था जहां चोरी के जेवरात घर के पीछे छिपा दिए थे। पुलिस ने चोरी के जेवरात बरामद कर लिए हैं।