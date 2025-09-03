Patrika LogoSwitch to English

एमपी में हरे रंग की पेटी में मिली महिला की डेडबॉडी की गुत्थी सुलझी..

mp news: भतीजे ने बेहोश कर पहले मौसी से रेप किया फिर गला दबाकर उसकी हत्या की और फिर लाश को पेटी में भरकर जेवरात-कैश लेकर भाग गया था...।

सतना

Shailendra Sharma

Sep 03, 2025

maihar
mystery solved of dead body of woman found in green iron box

mp news: मध्यप्रदेश के मैहर जिले में दो दिन पहले 31 अगस्त को एक घर में महिला की हरे रंग की लोहे की पेटी में लाश मिली थी। महिला के अंधेकत्ल की गुत्थी का खुलासा करते हुए पुलिस ने महज 48 घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतिका का भतीजा ही निकला है जिसने रेप करने के बाद हत्या कर लाश को लोहे की पेटी में छिपा दिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से घर से चुराए जेवरात भी बरामद किए हैं।

हरे रंग की लोहे की पेटी में मिली थी लाश

31 अगस्त को एक शख्स ने 45 साल की अपनी बहन की गुमशुदगी पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और जब महिला के घर पहुंची तो घर का ताला बाहर से बंद था। ताला तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो घर में रखी लोहे की हरे रंग की पेटी के पास खून के धब्बे नजर आए और कमरे में बदबू आ रही थी। पुलिस ने बक्शे का ताला तोड़कर देखा तो उसमें महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला के घर पर उसके भतीजे किशन (22 वर्ष) का अक्सर आना जाना था।

बेहोश कर रेप किया और फिर मार डाला

पुलिस ने भतीजे किशन को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने चौंका देने वाला खुलासा करते हुए अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपी ने बताया कि वो जब 28 अगस्त की रात मौसी के घर पहुंचा तो मौसी नींद में थी। उसने लोहे की रॉड से वार कर पहले तो उसे बेहोश किया और फिर उसके साथ रेप किया। इसके बाद उसने बक्से से सोने-चांदी के जेवर और नगदी चोरी किए। उसे लगा की मौसी उसे पकड़वा देगी इसलिए उसने गला दबाकर मौसी की हत्या कर दी और शव को उसी बक्से में डालकर ऊपर से कपड़े रखकर ताला बंद कर दिया था। घर के दरवाजे पर ताला लगाकर वह अपने गांव भाग गया था जहां चोरी के जेवरात घर के पीछे छिपा दिए थे। पुलिस ने चोरी के जेवरात बरामद कर लिए हैं।

03 Sept 2025 09:06 pm

