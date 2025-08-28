अब ‘सरकारी स्कूलों’ में होगी ‘पैरेंट्स मीटिंग’, एसडीएम ने तैयार किया ‘प्लान’

एसडीएम ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि मध्याह्न भोजन आलू भाटे की सब्जी और दाल चावल नहीं है बल्कि बच्चों का मानक अनुसार पौष्टिक भोजन है। लिहाजा तय किए गए मीनू के अनुसार भोजन दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसमें जो भी लापरवाही करें उस पर दंडात्मक कार्यवाही करें और इसकी सतत समीक्षा की जाए।



इधर, एसडीएम ने पीएचई, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास आदि विभागों के अनुविभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा बढ़ाने के लिए तय किया गया कि यहां के 10 अस्पतालों का चयन किया जाएगा। जिन्हें एनक्यूएएस (नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड) मानक के अनुरूप तैयार किया जाएगा।