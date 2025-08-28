अब ‘सरकारी स्कूलों’ में होगी ‘पैरेंट्स मीटिंग’, एसडीएम ने तैयार किया ‘प्लान’

MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिले की सरकारी स्कूलों में जल्द ही पैरेंट्स मीटिंग शुरु होनी जा रही है। इसके लिए मझगवां एसडीएम महिपाल सिंह ने बैठक आयोजित की। जिसमें शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर पैरेंट्स-टीचर मीटिंग शुरु की जाएगी।
एसडीएम मझगवां महिपाल सिंह ने दो हफ्ते पहले कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया था। यहां पर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में कमियां पाईं थी। साथ ही स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति भी कम पाई गई थी। ऐसे ही मध्याह्न भोजन में मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिलना और भवनों की जर्जर स्थिति को देखा। जिसके बाद तय किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए पैरेंट्स-टीचर मीटिंग करना जरूरी है।
एसडीएम ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि मध्याह्न भोजन आलू भाटे की सब्जी और दाल चावल नहीं है बल्कि बच्चों का मानक अनुसार पौष्टिक भोजन है। लिहाजा तय किए गए मीनू के अनुसार भोजन दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसमें जो भी लापरवाही करें उस पर दंडात्मक कार्यवाही करें और इसकी सतत समीक्षा की जाए।
इधर, एसडीएम ने पीएचई, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास आदि विभागों के अनुविभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा बढ़ाने के लिए तय किया गया कि यहां के 10 अस्पतालों का चयन किया जाएगा। जिन्हें एनक्यूएएस (नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड) मानक के अनुरूप तैयार किया जाएगा।