पेट दर्द होने पर भाजपा नेता ने कराई सोनोग्राफी, रिपोर्ट में लिखा आया गर्भाशय

bjp leader ultrasound report uterus error
mp news: मध्यप्रदेश में एक अजब-गजब मामला सामला है। यहां एक भाजपा नेता की सोनोग्राफी जांच में इतनी बड़ी लापरवाही की गई कि डॉक्टर भी हैरान हैं। मामला सतना जिले का है जहां उचेहरा निवासी और नगर पंचायत अध्यक्ष निरंजन प्रजापति ने पेट दर्द से परेशान होकर सतना डायग्नोस्टिक सेंटर में सोनोग्राफी कराई। जब सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था निरंजन प्रजापति के पेट में गर्भाशय है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हैं।
भाजपा नेता और नगर पंचायत अध्यक्ष निरंजन प्रजापति ने बताया कि वो बीते कई दिनों से पेट दर्द से परेशान थे। उन्होंने शुरुआत में उचेहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इलाज कराया लेकिन आराम नहीं लगा। जिसके कारण वो सतना इलाज कराने के लिए पहुंचे, वहां 13 जनवरी को सतना डायग्नोस्टिक सेंटर में सोनोग्राफी कराई। जांच के बाद उन्हें जो रिपोर्ट दी गई उसमें गर्भाशय से संबंधित विवरण दर्ज था। जिसे देखकर वो हैरान रह गए। सतना में भी आराम न मिलने के कारण जब वो जांच कराने जबलपुर पहुंचे और सोनोग्राफी रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर हैरान रह गए। डॉक्टर ने साफ कहा कि ये रिपोर्ट किसी दूसरे मरीज की है क्योंकि पुरुष शरीर में गर्भाशय का सवाल ही नहीं उठता है।
नगर पंचायत अध्यक्ष निरंजन प्रजापति ने सतना डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की पहल की है। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जो उनके साथ हुआ है उसे केवल एक तकनीकी गलती नहीं माना जा सकता है। गलत रिपोर्ट के आधार पर इलाज होने की स्थिति में मरीज की जान भी जा सकती है। वहीं सतना डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक डॉक्टर अरविंद सराफ का कहना है कि कंप्यूटर में मेल, फीमेल का फार्मेट अपलोड रहता है। कंप्यूटर वाले लड़के से गलत बटन दब गई, जिस कारण फीमेल वाला फार्मेट निकल आया। संबंधित मरीज को कोई बीमारी नहीं थी, मैंने स्वयं जांच की थी।
