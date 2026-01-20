पेट दर्द होने पर भाजपा नेता ने कराई सोनोग्राफी, रिपोर्ट में लिखा आया गर्भाशय

भाजपा नेता और नगर पंचायत अध्यक्ष निरंजन प्रजापति ने बताया कि वो बीते कई दिनों से पेट दर्द से परेशान थे। उन्होंने शुरुआत में उचेहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इलाज कराया लेकिन आराम नहीं लगा। जिसके कारण वो सतना इलाज कराने के लिए पहुंचे, वहां 13 जनवरी को सतना डायग्नोस्टिक सेंटर में सोनोग्राफी कराई। जांच के बाद उन्हें जो रिपोर्ट दी गई उसमें गर्भाशय से संबंधित विवरण दर्ज था। जिसे देखकर वो हैरान रह गए। सतना में भी आराम न मिलने के कारण जब वो जांच कराने जबलपुर पहुंचे और सोनोग्राफी रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर हैरान रह गए। डॉक्टर ने साफ कहा कि ये रिपोर्ट किसी दूसरे मरीज की है क्योंकि पुरुष शरीर में गर्भाशय का सवाल ही नहीं उठता है।