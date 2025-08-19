‘एक्शन मोड’ में आए कलेक्टर साहब! अफसरों को लगाई फटकार, वेतन काटने के दिए निर्देश

MP News: मध्य प्रदेश के सतना जिला कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में हुई बैठक में नाराजगी जताई। उन्होंने रामपुर बाघेलान के एसडीएम आरएन खरे को जमकर फटकार लगाई। साथ ही सीएमओ का एक हफ्ते का वेतन काटने का नोटिस जारी करने के लिए कहा है।



दरअसल, कोटर में खाद वितरण के दौरान हुई समस्या की खबर मिलने पर एसडीएम आरएन खरे मौके पर नहीं पहुंचे। इस पर कलेक्टर ने वजह पूछी तो जवाब मिला कि तहसीलदार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए उन्हें भेजा। इस पर कलेक्टर ने कहा कि ऐसी लापरवाही भरी कार्यशैली ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में तहसीलदार को जाना ही पड़ता है।