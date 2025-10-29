बाइक के हैंडल पर फन फैलाकर खड़ा हुआ ‘सांप’, बीच बाजार में मचा हड़कंप

MP News: आप महज कल्पना कीजिए कि रात का समय हो, सड़क पर हल्की रफ्तार में बाइक चल रही हो और अचानक से हैंडल पर एक जिंदा सांप खड़ा हो जाए। जी हां, ऐसा हैरान करने वाला वाक्या मध्यप्रदेश के सतना शहर से सामने आया है।



दरअसल, धवारी निवासी अमित गुप्ता धवारी निवासी अमित गुप्ता अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वह बिहारी चौक पहुंचे। तभी अचानक बाइक के हैंडल से सांप के फुफकारने की आवाज आई। उन्होंने जब सांप को देखा तो उनके होश उड़ गए। बिना समय गंवाए अमित ने चलती बाइक से छलांग लगा दी और सड़क किनारे आ गए। बाइक के सड़क पर गिरते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।