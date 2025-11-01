‘थप्पड़बाज सांसद’ पर क्या होगी FIR? थाने पहुंचे विधायक

MP News: मध्यप्रदेश के सतना में हुए थप्पड़कांड के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को सेमरिया चौराहा में आंबेडकर प्रतिमा पर माला चढ़ाते समय क्रेन में फंस गए और थोड़ा झटका भी लगा। जिसके बाद सांसद ने गुस्से में आकर थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद शनिवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यकर्ता पीड़ित गणेश कुशवाहा को कोलगवां थाना लेकर पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर सांसद गणेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने कहा कि सेमरिया चौक क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज निकालकर मारपीट करने वालों की पहचान की जाए और सांसद सहित संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
इधर, कोलगवां थाने के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नगर निगम के कर्मचारी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। टीआई ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि सांसद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो आंदोलन किया जाएगा।
पीड़ित का आरोप है कि क्रेन की क्षमता केवल दो व्यक्तियों की होने से मशीन में झटका लगा, जिस पर सांसद ने नाराज होकर उसे थप्पड़ मार दिए। नीचे उतरने पर एक अन्य व्यक्ति ने भी उसके साथ मारपीट की और जान से मारने तथा नौकरी से हटाने की धमकी दी। गणेश कुशवाहा ने बताया कि घटना के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शाम लगभग 5 बजे कुछ अज्ञात लोग उसे टिकुरिया टोला से पकड़कर मैहर बाईपास की ओर ले गए और जबरन एक वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
सांसद गणेश सिंह ने सेमरिया चौक पहुंचकर डॉ अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तभी वह क्रेन के हाइड्रोलिक बॉक्स पर लड़खड़ा गए। इसके बाद भाजपा सांसद गणेश सिंह ने कर्मचारी को पास में बुलाया और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। क्रेन में उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष भगवती प्रसाद पांडेय भी शामिल थे। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर चर्चाओं का विषय बन गया है।
