‘थप्पड़बाज सांसद’ पर क्या होगी FIR? थाने पहुंचे विधायक

पीड़ित का आरोप है कि क्रेन की क्षमता केवल दो व्यक्तियों की होने से मशीन में झटका लगा, जिस पर सांसद ने नाराज होकर उसे थप्पड़ मार दिए। नीचे उतरने पर एक अन्य व्यक्ति ने भी उसके साथ मारपीट की और जान से मारने तथा नौकरी से हटाने की धमकी दी। गणेश कुशवाहा ने बताया कि घटना के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शाम लगभग 5 बजे कुछ अज्ञात लोग उसे टिकुरिया टोला से पकड़कर मैहर बाईपास की ओर ले गए और जबरन एक वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।