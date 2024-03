सतना में नहाने के लिए कुएं में कूद गए बच्चे, तीनों की दर्दनाक मौत

सतनाPublished: Mar 30, 2024 08:31:08 pm Submitted by: deepak deewan

Painful death of three children in a well in Satna- पुलिसकर्मियों ने तीनों बच्चों को कुएं से बाहर निकाला। तीनों शवों को पीएम के लिए भेज दिया है।

दर्दनाक मौत के बाद पूरे इलाके में मातम

Painful death of three children in a well in Satna - एमपी के सतना में बड़ा हादसा हुआ है। यहां तीन बच्चे कुएं में डूब गए, तीनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे कुएं में नहाने के लिए कूदे थे लेकिन वे डूब गए। उनकी दर्दनाक मौत के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया है। पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने तीनों बच्चों को कुएं से बाहर निकाला। तीनों शवों को पीएम के लिए भेज दिया है।

यह दर्दनाक हादसा सतना के उचेहरा थाना क्षेत्र के रमपुरवा का है। यहां के 16 साल के सुमित पटेल,14 साल के सुभाष पटेल और 11 साल के राज पटेल की कुएं में डूबने से मौत हो गई। ये तीनों बच्चे नहाने के लिए कुएं में कूद गए थे। हादसे की जानकारी तब मिली जब एक ग्रामीण ने कुएं के पास बच्चों के कपड़े और साइकिल देखी लेकिन उसे बच्चे कहीं नहीं दिखाई दिए। शक होने पर उसने कुएं में झांका तो एक शव दिखाई दे गया। उसने तुरंत गांववालों को इस बात की जानकारी दी। बच्चों के कपड़े और साइकिल बाहर व कुएं के अंदर एक लाश देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसवालों ने तीनों बच्चों के शवों को निकाला। तीनों शवों को पीएम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। गांव में राजा तिवारी के खेत के यह दर्दनाक वारदात हुई। इस कुएं में गांवभर के लोग नहाने के लिए आते रहते हैं। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया। बच्चों के घरवालों का रो रोकर बुरा हाल हो चुका है। यह भी पढ़ें—'झांसी की रानी' के पक्ष में सिंधिया, कांग्रेस पर भड़के, किया जोरदार कमेंट पढ़ना जारी रखे