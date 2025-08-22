Patrika LogoSwitch to English

सतना

एमपी में प्रिंसीपल की दरिंदगी, पीट-पीटकर बच्चों को किया बेहोश, छात्रा का तोड़ा दांत

Maihar- एमपी में एक प्रिंसीपल मानो हैवान बन गया है। वह स्टूडेंट से हाथ पैर दबवाता है, उन्हें मारता पीटता है।

सतना

deepak deewan

Aug 22, 2025

principal beat up a girl student and broke her tooth
principal beat up a girl student and broke her tooth

Maihar- एमपी में एक प्रिंसीपल मानो हैवान बन गया है। वह स्टूडेंट से हाथ पैर दबवाता है, उन्हें मारता पीटता है। शराब व गांजा पीकर स्कूल आता है और नशे में बच्चों के साथ दरिंदगी पर उतर आता है। स्टूडेंट को बेहोश होने तक पीटता है। बच्चों को इतना मारता है कि वे घंटों तक बेसुध पड़े रहते हैं। उनकी पीठ पर, पेट पर भी लात मारता है। एक छात्रा का तो प्रिंसीपल ने दांत ही तोड़ दिया। प्रदेश के मैहर में यह वारदात हुई है। पीड़ित स्टूडेंट की शिकायत पर पुलिस ने अब प्रिंसीपल पर केस दर्ज कर लिया है।

मैहर के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय उमरी फिफरी में पदस्थ प्रिंसीपल शिवराज सिंह बघेल पर संगीन आरोप लगे हैं। वह शराब पीकर स्कूल आता है और छात्राओं के साथ मारपीट करता है। पीड़ित बच्चे नादन थाना पहुंच गए और प्रिंसीपल की करतूत बताई। पुलिस ने प्रिंसीपल शिवराज सिंह बघेल पर केस पंजीबद्ध कर लिया है।

पीड़ित स्टूडेंट अंशिका प्रजापति ने बताया कि प्रिंसीपल सर ने आज मेरे जबड़े पर मारा जिससे दांत टूट गया। मुंह खूनाखून हो गया। पांचवी क्लास की स्टूडेंट ने बताया कि प्रिंसीपल अक्सर शराब पीकर आते हैं और बच्चों को बेरहमी से मारते हैं। एक अन्य पीड़ित स्टूडेंट प्रिया प्रजापति ने बताया कि​ प्रिंसीपल कई महीनों से शराब और गांजा पीकर स्कूल आते हैं और हमें मारते हैं। स्टूडेंट बेहोश तक हो जाते हैं। स्टूडेंट ने प्रिंसीपल पर जातिगत भेदभाव के आरोप भी लगाए।

स्टूडेंट का मेडिकल परीक्षण

पीड़ित छात्रा की शिकायत के संबंध में देहात थाना प्रभारी कमल नारायण बंजारे ने बताया कि उमरी फिफरी के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली कई स्टूडेंट अपने परिजनों के साथ थाने आईं। उन्होंने प्रिंसीपल पर मारपीट करने का आरोप लगाया जिसके कारण दांत टूट गया। आरोपी पर एससी एसटी, मारपीट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस कर लिया गया है। फिलहाल स्टूडेंट का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रिंसीपल पर लगी धाराओं में बढ़ोतरी भी हो सकती है।

22 Aug 2025 04:36 pm

