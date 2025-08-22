एमपी में प्रिंसीपल की दरिंदगी, पीट-पीटकर बच्चों को किया बेहोश, छात्रा का तोड़ा दांत

Maihar- एमपी में एक प्रिंसीपल मानो हैवान बन गया है। वह स्टूडेंट से हाथ पैर दबवाता है, उन्हें मारता पीटता है। शराब व गांजा पीकर स्कूल आता है और नशे में बच्चों के साथ दरिंदगी पर उतर आता है। स्टूडेंट को बेहोश होने तक पीटता है। बच्चों को इतना मारता है कि वे घंटों तक बेसुध पड़े रहते हैं। उनकी पीठ पर, पेट पर भी लात मारता है। एक छात्रा का तो प्रिंसीपल ने दांत ही तोड़ दिया। प्रदेश के मैहर में यह वारदात हुई है। पीड़ित स्टूडेंट की शिकायत पर पुलिस ने अब प्रिंसीपल पर केस दर्ज कर लिया है।