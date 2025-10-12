नगरीय प्रशासन के कैबिनेट मिनिस्टर के प्रभार का जिला, राज्य मंत्री के गृह का नगर निगम, फिर भी अधिकारियों का टोंटा

सतना। नगर निगम मूल रूप से नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत आता है। इस विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजय वर्गीय है और वे सतना जिले के पालक मंत्री (प्रभारी मंत्री) भी हैं। इसी विभाग की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी भी हैं। उनका स्वयं का निवास स्थान सतना नगर निगम अंतर्गत है। सतना नगर निगम के महापौर भाजपा से हैं। सतना नगर निगम को स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है। इतना सब होने के बाद भी नगर निगम की स्थिति यह है कि यहां के ज्यादातर स्वीकृत पद रिक्त हैं। हद तो इस बात की है कि तबादले से यहां लोगों को लाने की बजाय इस नगर निगम से तबादले करके पद रिक्तता और बढ़ा दी गई है। स्पष्ट हो रहा है कि इन स्थितियों में जनप्रतिनिधि या तो रुचि नहीं ले रहे हैं या फिर उनकी सुनी नहीं जा रही है। दोनों ही स्थितियों में सजा नगर और नगर वासी भोग रहे हैं। उधर कांग्रेस कह रही है कि भाजपा सिर्फ डबल इंजन, ट्रिपल इंजन का गाल बजा सकती है बाकि इनकी प्राथमिकता में सतना नगर का विकास है ही नहीं। ------