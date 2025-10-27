चलती ट्रेन के 3 डिब्बे टूटकर अलग हुए, रेलवे की सूझबूझ से बड़ी दुर्घटना टली

घटना की जानकारी मिलते ही एरिया मैनेजर सतना, स्टेशन मास्टर सतना और कमर्शियल स्टाफ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद C&W (कैरेज एंड वैगन) विभाग का तकनीकी दल भी 06:10 बजे मौके पर पहुंच गया। जांच में पाया गया कि, एस-1 कोच का कपलर टूटने से ये घटना हुई। तकनीकी टीम ने प्रभावित एस-1 कोच को ट्रेन से काटकर अलग किया और 07:03 बजे मेन लाइन में सुरक्षित किया गया। इसके बाद मरम्मत और शंटिंग की कार्रवाई कर एस-2 कोच को सामान्य कोच से 07:25 बजे जोड़ा गया। मरम्मत कार्य पूरा होने पर ट्रेन 07:53 बजे टिकरिया स्टेशन से गंतव्य के लिए रवाना कर दी गई।