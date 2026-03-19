SIR के बाद भी मध्यप्रदेश में नाबालिगों के बन गए वोटर आईडी कार्ड, 60 विधानसभाओं में गड़बड़ी

सतना। मतदाता सूची में योग्य और वास्तविक मतदाता ही शामिल हो इसे लेकर तीन महीने तक मध्यप्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया की गई। इस दौरान नाम, उम्र आदि की तार्किक विसंगतियों को भी दूर करने का दावा किया गया। इसके बाद भी स्थिति यह है कि मध्यप्रदेश की लगभग 60 विधानसभाओं में नाबालिग मतदाताओं के नाम पर मतदाता पहचान पत्र जारी हो गए हैं। सतना जिले की सतना विधानसभा में तो 13 वर्ष आयु वाले लोगों को भी मतदाता मानते हुए उनके मतदाता पहचान प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में ईआरओ नेट के माध्यम से इसकी समीक्षा की तब इसका खुलासा हुआ है।