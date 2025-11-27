14 दिन से नाबालिग गायब, परिजन परेशान

गौरव मीणा
सवाईमाधोपुर. शहर के राजनगर क्षेत्र से 14 दिन पहले गायब हुए नाबालिग को पुलिस अब तक नही ढूंढ पाई है। परिजन लगातार थाने के चक्कर लगा रहे है लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। नाबालिग के पिता रमेशचंद मीणा निवासी लोरवाड़ा ने बताया कि उनका पुत्र 14 नवम्बर को राजनगर से गायब हुआ था। उन्होंने 16 नवम्बर को मानटाउन थाने में मामला दर्ज कराया था। लेकिन अब तक पुलिस बेटे को नहीं खोज पाई है।प्रतिदिन पार्क में खेलने आता था बच्चा
पिता रमेश ने बताया कि वे जयपुर में मजदूरी करते है और बेटा गौरव मां के साथ रहकर केन्द्रीय विद्यालय की कक्षा नवीं में पढ़ाई कर रहा था। वह प्रतिदिन राजनगर पार्क में खेलने आता था। उनको ऐसी अनहोनी की आशंका नहीं थी। लेकिन इस हादसे के बाद वे सदमे में है और पुलिस को उसके मोबाइल सहित पूरी जानकारी दे चुके है फिर भी उनको कोई राहत नहीं मिल पा रही है।
