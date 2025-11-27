14 दिन से नाबालिग गायब, परिजन परेशान

सवाईमाधोपुर. शहर के राजनगर क्षेत्र से 14 दिन पहले गायब हुए नाबालिग को पुलिस अब तक नही ढूंढ पाई है। परिजन लगातार थाने के चक्कर लगा रहे है लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। नाबालिग के पिता रमेशचंद मीणा निवासी लोरवाड़ा ने बताया कि उनका पुत्र 14 नवम्बर को राजनगर से गायब हुआ था। उन्होंने 16 नवम्बर को मानटाउन थाने में मामला दर्ज कराया था। लेकिन अब तक पुलिस बेटे को नहीं खोज पाई है।प्रतिदिन पार्क में खेलने आता था बच्चा