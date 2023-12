चाचा-भतीजे ने मारी बाजी, महवा और सवाई माधोपुर में बीजेपी को मिली जीत

Submitted by:

Rajasthan Election Result: राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर सीट से विजयी घोषित हुए है। मीणा ने भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने कांग्रेस के दानिश अबरार को हराया है। वही दौसा जिले की महवा सीट से किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे राजेद्र मीणा विजयी हुए है।

Rajendra Meena and Kirodi Lal Meena win in Mahwa and Sawai Madhopur