Rajasthan Tourism: रणथम्भौर में पर्यटकों की बम्पर आवक, वीकेंड पर गुलजार हुई बाघों की नगरी

इधर, परियोजना में वन्यजीवों के अद्भुत नजारे देखने को मिलते रहते हैं। शुक्रवार शाम की पारी में पार्क भ्रमण पर गए पर्यटकों को जोन नंबर छह में ऐसा ही रोमांचक दृश्य देखने को मिला, जब एक पैंथर ने अपने से दोगुना वजनी चीतल का शिकार कर लिया। सफारी के दौरान पर्यटक सोलेश्वर तिराहे पर पहुंचे, जहां झाड़ियों में पैंथर शिकार के लिए घात लगाए बैठा था। उसी समय पास में एक चीतल बैठा हुआ था। महज एक मिनट में ही पैंथर ने चीतल पर हमला कर उसकी गर्दन दबोच ली।