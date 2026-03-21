Rain Crop Damage: राजस्थान के इस जिले में 12 हजार से अधिक हैक्टेयर में फसल खराब, बीमा क्लेम के लिए 72 घंटे की डेडलाइन

प्रारंभिक आंकलन के अनुसार जिले में अंधड़ व बेमौसम बारिश से 12 हजार 282 हैक्टेयर क्षेत्र में 33 प्रतिशत से कम खराबा मिला है। प्रभावित बीमित किसानों को फसल खराबे की सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। इसके लिए किसान कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447 अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सूचना दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान संबंधित बीमा कंपनी, नजदीकी कृषि कार्यालय या बैंक में भी निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से सूचना दे सकते हैं।

-लखपत लाल मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, सवाईमाधोपुर।