21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rain Crop Damage: राजस्थान के इस जिले में 12 हजार से अधिक हैक्टेयर में फसल खराब, बीमा क्लेम के लिए 72 घंटे की डेडलाइन

Sawai Madhopur Rain News: अचानक बदले मौसम ने किसानों की मेहनत पर सीधा वार किया। तेज अंधड़ और बेमौसम बारिश ने खेतों में रखी गेहूं की कटी फसल को भीगने पर मजबूर कर दिया।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Mar 21, 2026

Sawai Madhopur weather news

खिजुरी पीपलवाड़ा में एक खेत में पानी में डूबी गेहूं की फसल। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर। अचानक बदले मौसम ने किसानों की मेहनत पर सीधा वार किया। तेज अंधड़ और बेमौसम बारिश ने खेतों में रखी गेहूं की कटी फसल को भीगने पर मजबूर कर दिया। जिन खेतों में कटाई पूरी हो चुकी थी, वहां ढेर बनाकर रखी बालियां पानी से तर हो गई, जबकि कई जगहों पर खड़ी फसल जमीन पर आड़ी होकर गिर गई।

ऐसे में किसानों की महीनों की मेहनत और उम्मीदें इस बारिश से डगमगा गई। खेतों में पानी भरने से कटाई का काम रुक गया है और गिरी हुई फसल को मशीनों से काटना बेहद मुश्किल हो गया है। इससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ने की आशंका है।

जिले में 12 हजार से अधिक हैक्टेयर में खराबा

कृषि विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार बीती रात हुई बेमौसम बारिश से जिले में गेहूं, चना व सरसों में 12382 हैक्टेयर क्षेत्र में नुकसान हुआ है। इस दौरान सर्वाधिक नुकसान गेहूं की फसल में हुआ है। जिले में 7 हजार 152 हैक्टेयर क्षेत्र में 33 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है।

नमी बढ़ने से बाजार भाव गिरने की आशंका

किसानों ने चिंता जताई कि नमी बढ़ने से गेहूं का भाव बाज़ार में गिर सकता है। मंडियों तक अच्छी फसल पहुंचाना चुनौती बन गया है। बेमौसम बारिश से गेहूं की गुणवत्ता घट जाती है, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलने में परेशानी होगी। प्राकृतिक आपदा की इस मार ने किसानों को एक बार फिर मौसम पर निर्भरता की कठोर सच्चाई का एहसास कराया है। मेहनत से तैयार की गई फसल जब मंडी तक पहुंचने ही वाली थी, तभी बारिश ने उनकी उम्मीदों को डुबो दिया।

फसल भीगने से होगा आर्थिक नुकसान

जिले में रात सवा तीन बजे तेज अंधड़ के साथ बारिश से किसानों की फसलों को भीगो दिया। जिले में कुश्तला, चौथकाबरवाड़ा, शिवाड़, पीपलवाड़ा, खिजूरी आदि गांवों अंधड़ व बारिश से नुकसान हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई किसानों ने बताया कि फसल के भीगने से उनका आर्थिक नुकसान तय है। यह मौसम की मार केवल फसल का नुकसान नहीं, बल्कि उनके परिवार की आजीविका पर सीधा संकट है।

प्रारंभिक आंकलन अनुसार नुकसान पर एक नजर

फसलबुवाई क्षेत्र (हेक्टेयर)33% से कम खराब (हेक्टेयर)
गेहूं88,7507,152
जौ1,46010
चना34,7402,520
तारामीरा183
अन्य10,478
योग2,86,80512,382

यह बोले कृषि अधिकारी

प्रारंभिक आंकलन के अनुसार जिले में अंधड़ व बेमौसम बारिश से 12 हजार 282 हैक्टेयर क्षेत्र में 33 प्रतिशत से कम खराबा मिला है। प्रभावित बीमित किसानों को फसल खराबे की सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। इसके लिए किसान कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447 अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सूचना दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान संबंधित बीमा कंपनी, नजदीकी कृषि कार्यालय या बैंक में भी निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से सूचना दे सकते हैं।
-लखपत लाल मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, सवाईमाधोपुर।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain: किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी, दौसा में बारिश के साथ गिरे ओले; खेतों में तैरती दिखी फसल
दौसा
dausa weather

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Mar 2026 01:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rain Crop Damage: राजस्थान के इस जिले में 12 हजार से अधिक हैक्टेयर में फसल खराब, बीमा क्लेम के लिए 72 घंटे की डेडलाइन

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Govt Job fraud: राजस्थान में सरकारी नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा, मास्टरमाइंड अरेस्ट; युवाओं को ऐसे जाल में फंसाते

Fake Job Racket Busted
सवाई माधोपुर

त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बाघ की चहलकदमी, एक घंटे तक गाड़ियों के सामने घूमता रहा, वाहनों की लगी लंबी कतार

Trinetra Ganesh temple tiger (1)
सवाई माधोपुर

राजस्थान के इस शहर को Smart City बनाने का वादा, योजना में ये थे प्रस्तावित कार्य, जानें हकीकत

Sawai Madhopur Smart City
सवाई माधोपुर

LPG Gas Crisis: गैस सिलेंडर वितरण में अव्यवस्था, तकनीकी गड़बड़ी की मार झेल रहे उपभोक्ता

lpg gas crisis
सवाई माधोपुर

Rajasthan Family Planning : अनचाहे गर्भ से बचाती है माचिस की तीली जितनी पतली यह ‘स्टिक’, पढ़ें- महिलाओं के लिए है जरूरी

Rajasthan Family Planning This matchstick-thin stick prevents unwanted pregnancies contraceptive implant Read It is important for women
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.