Rajasthan Rain: किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी, दौसा में बारिश के साथ गिरे ओले; खेतों में तैरती दिखी फसल

पापड़दा कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं की कटाई के बाद खेतों में पड़ी फसल पर बदले मौसम ने संकट खड़ा कर दिया है। बारिश से कटी हुई फसल भीग गई, जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि यदि मौसम साफ नहीं हुआ तो भीगी फसल को कम दाम में बेचने की मजबूरी होगी, जिससे आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने मुआवजे की मांग की है।