Govt Job fraud: राजस्थान में सरकारी नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा, मास्टरमाइंड अरेस्ट; युवाओं को ऐसे जाल में फंसाते

गत 19 जनवरी को परिवादी चन्द्रपाल पुत्र विश्राम गुर्जर निवासी गोज्यारी थाना मलारना डूंगर ने रिपोर्ट दी कि वर्ष 2020 में लेब टेक्नीशियन भर्ती के दौरान आरोपी ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर उससे 15 लाख रुपए मांगे। परिवादी ने 10 लाख रुपए आरोपी को दे दिए, लेकिन चयन नहीं हुआ। इस प्रकार आरोपी ने धोखाधड़ी कर सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी की। इस पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया।