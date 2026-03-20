Jhunjhunu: मंत्री गहलोत का बोले- आरोप लगाने के बाद MLA रीटा चौधरी ने मांगी थी माफी, पंचायत चुनाव पर भी दिया बड़ा बयान

झुंझुनूं। जिले के मंडावा क्षेत्र में हवेली पर कब्जे के प्रकरण ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने उन पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने विधानसभा में उनकी अनुपस्थिति में आरोप लगाए थे, जिन पर बाद में विधायक ने माफी मांग ली थी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि आरोप लगाने के दो दिन बाद ही विधायक रीटा चौधरी ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर खेद जताया और कहा कि वे किसी के बहकावे में आ गई थीं। उन्होंने स्वीकार किया कि यह उनकी गलती थी। गहलोत गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत रह रहे थे।