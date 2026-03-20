Exclusive Interview: ‘सपने बड़े… जमीन कमजोर’, टीकाराम जूली ने पंचायत-निकाय चुनाव में देरी को बताया सरकार की विफलता

Q. विकसित राजस्थान 2047 पर आपकी राय?

A. पिछले वर्षों में जीएसडीपी ग्रोथ में गिरावट आई है। कांग्रेस सरकार के समय 2021-22 में राजस्थान की जीएसडीपी ग्रोथ लगभग 17.5 फीसदी और 2022-23 में 13.3 फीसदी रही। भाजपा सरकार के कार्यकाल में 2023-24 में लगभग 12.8 फीसदी और 2024-25 में करीब 11.5 फीसदी आंकी गई। अगर 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनानी है, तो निवेश. रोजगार और पूंजीगत खर्च में तेज बढ़ोतरी दिखनी चाहिए।