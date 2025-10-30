आखिर किसकी आंखों में खटक रहे ‘शिवराज सिंह चौहान’? खुद कह दी ये बड़ी बात

शिवराज सिंह चौहान से पास ही खड़े एक युवक ने कहा कि यहां पर आदिवासियों को शिवराज सिंह चौहान ने बसाया है। जिसके बाद शिवराज सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसे लोग जो मानसिक रूप से विकृत हैं इतनी जनता उनको दिखाई नहीं देती। उनकी आंखों में तो शिवराज सिंह चौहान खटकता है। जिनका राज यहां पर है उनको कह रहे हैं कि यह कहां से आ गए और उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। यह जो कर रहे हैं वो विकृत मानसिकता के लोग हैं, यह पागलपन की बात है और इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी।