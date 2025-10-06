कांग्रेसियों ने रोका कृषि मंत्री का काफिला! शिवराज सिंह बोले- ‘हम तो मामा हैं यार…सबकी सुनते हैं’

कांग्रेस नेताओं की बात सुनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश देने की बात भी कही।



पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल ने किसानों की समस्या के बार में शिवराज सिंह चौहान के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है। न तो सीहोर के किसानों को मुआवजा मिला है और न ही फसल बीमा का लाभ मिल रहा है। अधिकारी खेतों में सर्वे करने आते हैं, लेकिन किसानों के खातों में अभी तक कोई राशि नहीं आई है।