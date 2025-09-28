नर्मदा नदी में डूबे तीन युवक: एक को बचाया, दो की तलाश जारी

MP News: मध्यप्रदेश के सीहोर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां बुधनी के नर्मदा घाट पर स्नान के दौरान तीन युवक गहरे पानी में डूब गए। जिसमें एक को बचा लिया है। वहीं, दो अन्य युवकों की तलाश जारी है। मौके पर पुलिस और गोताखोरों के द्वारा की टीम पहुंच गई है।