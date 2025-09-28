नर्मदा नदी में डूबे तीन युवक: एक को बचाया, दो की तलाश जारी

MP News: मध्यप्रदेश के सीहोर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां बुधनी के नर्मदा घाट पर स्नान के दौरान तीन युवक गहरे पानी में डूब गए। जिसमें एक को बचा लिया है। वहीं, दो अन्य युवकों की तलाश जारी है। मौके पर पुलिस और गोताखोरों के द्वारा की टीम पहुंच गई है।
दरअसल, लापता हुए युवकों की पहचान नीलेश साहू और योगेश साहू के रूप में हुई है। यह सभी लोग रायसेन जिले के दीवानगंज के रहने वाले हैं। वहीं, बचाए गए युवक का नाम तोरण यादव है। अन्य दो लोगों की तलाश में गोताखोरों की टीम लगी हुई है।
इधर, बुधनी थाना प्रभारी ने बताया कि दो युवकों की तलाश जारी है। एसडीआरएफ टीम को मामले की जानकारी दे दी है। स्थानीय लोगों की मदद से लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। यह सभी लोग सलकनपुर देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उसी दौरान हादसा हुआ।
