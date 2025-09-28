Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीहोर

नर्मदा नदी में डूबे तीन युवक: एक को बचाया, दो की तलाश जारी

MP News: मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा नदी में तीन युवक डूब गए। जिसमें एक को बचा लिया गया है।

less than 1 minute read

सीहोर

image

Himanshu Singh

Sep 28, 2025

sehore news

MP News: मध्यप्रदेश के सीहोर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां बुधनी के नर्मदा घाट पर स्नान के दौरान तीन युवक गहरे पानी में डूब गए। जिसमें एक को बचा लिया है। वहीं, दो अन्य युवकों की तलाश जारी है। मौके पर पुलिस और गोताखोरों के द्वारा की टीम पहुंच गई है।

दरअसल, लापता हुए युवकों की पहचान नीलेश साहू और योगेश साहू के रूप में हुई है। यह सभी लोग रायसेन जिले के दीवानगंज के रहने वाले हैं। वहीं, बचाए गए युवक का नाम तोरण यादव है। अन्य दो लोगों की तलाश में गोताखोरों की टीम लगी हुई है।

इधर, बुधनी थाना प्रभारी ने बताया कि दो युवकों की तलाश जारी है। एसडीआरएफ टीम को मामले की जानकारी दे दी है। स्थानीय लोगों की मदद से लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। यह सभी लोग सलकनपुर देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उसी दौरान हादसा हुआ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 03:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / नर्मदा नदी में डूबे तीन युवक: एक को बचाया, दो की तलाश जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीहोर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

72 घंटे बाद बदलेगा मौसम, शुरू होगा बारिश का दौर

weather update rain forecast after 72 hours
सीहोर

MP में एक और अजूबा! अब निजी जमीन में घुसा दिया ‘ब्रिज’, कॉलोनियों का रास्ता बंद

sehore ROB construction problem private land housing board mp news
सीहोर

एमपी के डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान, 2 हजार डॉक्टरों की होगी भर्ती

mp news
सीहोर

मानसून की विदाई से पहले ‘तरबतर’ होंगे 26 जिले, IMD की चेतावनी जारी

फोटो सोर्स: पत्रिका
सीहोर

वन विभाग रिश्वत कांड: ड्राइवर ने खोली अफसरों की पोल, कहा- मैंने रेंजर को दिए पैसे

Forest Department Bribery Scandal driver exposes officers mp news
सीहोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.