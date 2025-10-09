Patrika LogoSwitch to English

सिवनी

गाली से उपजा विवाद बनी युवक की हत्या की वजह

लखनवाड़ा थाना क्षेत्र में हुए हत्या का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

सिवनी

Ashish Kumar Mishra

Oct 09, 2025

80 वर्षीय मां की गाला घोंटकर हत्या (File Photo)

सिवनी. लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम मड़वा में हुई हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। थाना प्रभारी सीके सिरामे ने बताया कि ग्राम मड़वा में बीते दिन शिवकुमार वर्मा पिता स्व. जगदीश वर्मा (35) का शव पाया गया था। शव पर चोट के निशान पाए गए। जिससे प्रथम दृष्टया हत्या का मामला सामने आया। प्रार्थी कमलेश वर्मा की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ की। साइबर सेल और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने संदेही हरिराम उर्फ राजू वर्मा पिता दिमाकचंद वर्मा (35) निवासी मड़वा को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 1 अक्टूबर की शाम वह मृतक शिवकुमार वर्मा के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच गाली-गलौज एवं झगड़ा हुआ। विवाद बढऩे पर आरोपी ने बांस के डंडे से वार किया। इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई में निरीक्षक सीके सिरामें, योगेन्द्र सिंह ठाकुर, चक्रधर द्विवेदी, राजेश माथरे, आत्माराम सिमोनिया, शिवदीप ,ए मनोज सूर्यवंशीए, अभिषेक डेहरिया, ललित पाल एवं सायबर सेल के देवेंद्र जायसवाल एवं अजय बघेल शामिल रहे।

09 Oct 2025 03:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / गाली से उपजा विवाद बनी युवक की हत्या की वजह

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

इस जिले में अमानक कफ सिरप की 134 शीशियां जब्त, स्टॉकिस्ट को लौटाई गईं

सिवनी

ट्रांसपोर्ट नगर का शुरु नहीं हो पाया निर्माण, ऑडिटोरियम का सपना भी अधूरा

सिवनी

बालिकाओं ने तलवारबाजी का किया प्रदर्शन, देख दंग रह गए लोग

सिवनी

युवक पर रॉड, लाठी से जानलेवा हमला, जबलपुर रेफर

Karnatak crime
सिवनी

ऑनलाइन मूल्यांकन पर नहीं हुआ फैसला, जानकारी मंगाने तक सीमित रहा विभाग

Education Expenses Per Child, Child education cost survey, increasing education expenses, education cost survey,
सिवनी
