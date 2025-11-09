मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में सिवनी में 12 को होगा राज्यस्तरीय कार्यक्रम

सिवनी. आगामी 12 नवम्बर को जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राज्यस्तरीय मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना हितलाभ वितरण कार्यक्रम का आयोजन पॉलिटेक्निक ग्राउंड में किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को कलेक्टर शीतला पटले एवं पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता ने पॉलिटेक्निक मैदान एवं हेलीपेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं एसपी ने कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर आगंतुकों के स्वागत, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था, मंच सज्जा, बैठक व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता एवं सुरक्षा के लिए समुचित प्रबंध सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए विस्तृत दिशा निर्देश देकर समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि कार्यक्रम का संचालन सुव्यवस्थित, गरिमामय एवं समयबद्ध ढंग से हो, इसके लिए सभी विभाग समन्वयपूर्वक कार्य करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कार्यक्रम में आने वाली लाड़ली बहनों एवं अन्य आगुन्तकों के लिए बैठक की व्यवस्था, पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अंजली शाह, एडीएम सुनीता खंडायत सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।