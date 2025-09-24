Patrika LogoSwitch to English

सिवनी

सरिया से भरी ट्रैक्टर-ट्राली पलटी, बेटे की मौत, पिता समेत दो घायल

लखनादौन थाना क्षेत्र में हुआ हादसा

सिवनी

Ashish Kumar Mishra

Sep 24, 2025

सिवनी. लखनादौन थाना क्षेत्र के ग्राम मढ़ई-सहजपुरी घाट में मंगलवार ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस ने बताया कि बाम्हनवाड़ निवासी अरविंद पिता उमाप्रसाद सर्वे (37), पिता उमाप्रसाद (70) निवासी बाम्हनवाड़ा और विकास साहू (18) निवासी गणेशगंज, ट्रैक्टर-ट्रॉली में सरिया भरकर गणेशगंज से बाम्हनवाड़ा जा रहे थे। रास्ते में मढ़ई-सहजपुरी घाट के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में अरविंद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के पिता उमाप्रसाद और विकास गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

24 Sept 2025 05:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / सरिया से भरी ट्रैक्टर-ट्राली पलटी, बेटे की मौत, पिता समेत दो घायल

