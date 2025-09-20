Patrika LogoSwitch to English

सिवनी

नाबालिक से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

सिवनी

Ashish Kumar Mishra

Sep 20, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (Photo-IANS)


सिवनी. कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार को अपहरण हुई बालिका को पुलिस ने कुछ घंटों में खोजकर परिजनों को सौंपा। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि परिजनों ने नाबालिक 17 वर्षीय बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने एक आरोपी पर अपनी बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने का संदेह भी जताया था। बालिका को मोहल्ले, रिस्तेदारों में भी पूछताछ की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चला। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। थाना स्तर पर टीम गठित कर बालिका को छह घंटे के भीतर बरामद किया गया। आरोपी नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर नागपुर रोड स्थित एक मॉल घूमाने ले गया था। पूर्व में घर में जबरदस्ती घूसकर दुष्कर्म भी किया था। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

सूने मकान में चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार
कान्हीवाड़ा पुलिस ने सूने मकान में चोरी करने के मामले में दो आरोपियों एवं एक अपचारी बालक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी संतोष पन्द्रे ने बताया कि भोमा निवासी इमरान अंसारी निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 9 सितंबर को अपने परिवार के साथ घर में ताला लगाकर रिश्तेदारी में गया था। अगले दिन लौटने पर उसने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और आलमारी से सोने-चांदी के गहने व 25 हजार रुपए नकद चोरी हो गए हैं। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। 18 सितंबर को पुलिस ने संदेही अफरोज उर्फ बिजली उर्फ मारी (20) निवासी हड्डी गोदाम सिवनी, आमिर खान (21) निवासी अशोक वार्ड बुधवारी बाजार एवं एक अपचारी बालक को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात स्वीकार करते हुए चोरी किए गए कुछ गहने हड्डी गोदाम कॉलोनी के पीछे छिपाने और शेष सामान एक अन्य आरोपी को देने की जानकारी दी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक सोने की अंगूठी, सोने का मंगलसूत्र, 20 सोने की मणी, एक मोबाइल एवं 4 हजार रुपए नकद बरामद किया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

Published on:

20 Sept 2025 02:05 pm

नाबालिक से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

