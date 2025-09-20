नाबालिक से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

सूने मकान में चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

कान्हीवाड़ा पुलिस ने सूने मकान में चोरी करने के मामले में दो आरोपियों एवं एक अपचारी बालक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी संतोष पन्द्रे ने बताया कि भोमा निवासी इमरान अंसारी निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 9 सितंबर को अपने परिवार के साथ घर में ताला लगाकर रिश्तेदारी में गया था। अगले दिन लौटने पर उसने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और आलमारी से सोने-चांदी के गहने व 25 हजार रुपए नकद चोरी हो गए हैं। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। 18 सितंबर को पुलिस ने संदेही अफरोज उर्फ बिजली उर्फ मारी (20) निवासी हड्डी गोदाम सिवनी, आमिर खान (21) निवासी अशोक वार्ड बुधवारी बाजार एवं एक अपचारी बालक को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात स्वीकार करते हुए चोरी किए गए कुछ गहने हड्डी गोदाम कॉलोनी के पीछे छिपाने और शेष सामान एक अन्य आरोपी को देने की जानकारी दी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक सोने की अंगूठी, सोने का मंगलसूत्र, 20 सोने की मणी, एक मोबाइल एवं 4 हजार रुपए नकद बरामद किया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।