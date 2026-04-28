भीषण धूप में भी सडक़ पर उतरे किसान, तीन घंटे चक्काजाम कर जताया विरोध

स्थिति का जायजा लिया

ग्राम पंचायत कान्हीवाड़ा में लंबे समय से चल रहे पेयजल संकट को दूर करने के लिए पीएचई विभाग ने कार्रवाई शुरु कर दी है। बता दें कि समस्या को लेकर ग्रामीण बार-बार संबंधित अधिकारियों को अवगत करा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ‘पत्रिका’ ने जल समस्या के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी सोमवार को कान्हीवाड़ा पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने नए बोरवेल के लिए स्थान का निरीक्षण किया और जल्द ही बोरिंग मशीन भेजकर कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया जाता, तो उन्हें इस तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। ग्राम पंचायत कान्हीवाड़ा में लंबे समय से चल रहे पेयजल संकट को दूर करने के लिए पीएचई विभाग ने कार्रवाई शुरु कर दी है। बता दें कि समस्या को लेकर ग्रामीण बार-बार संबंधित अधिकारियों को अवगत करा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ‘पत्रिका’ ने जल समस्या के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी सोमवार को कान्हीवाड़ा पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने नए बोरवेल के लिए स्थान का निरीक्षण किया और जल्द ही बोरिंग मशीन भेजकर कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया जाता, तो उन्हें इस तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता।