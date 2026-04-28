Pench tiger reserve: कुल्हाड़ी से मृत बाघ के पैर के दो नाखून काटे, पोस्टमार्टम में करंट से शिकार की पुष्टि

सिवनी. दक्षिण सिवनी सामान्य वनमण्डल अंतर्गत सिवनी के ग्राम चारगांव में रविवार को एक बाघ का शव कुएं में पाया गया था। सोमवार को नेशनल टाइगर कन्जर्वेशन अथॉरिटी के प्रोटोकॉल(एनटीसीए) के अनुसार के अनुसार बाघ के शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें विद्युत करंट से शिकार होने की पुष्टि हो गई है। वहीं बाघ के पीछे वाले पैर के नाखुन भी गायब है। शरीर पर कुल्हाड़ी के चोट के निशान पाए गए हैं। ऐसे में अंदेशा है कि शिकारियों ने पहले करंट से बाघ को मारा और फिर कुल्हाड़ी से उसके अंग काटे। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिशा-निर्देश के अनुसार बाघ का अंतिम संस्कार किया गया। इस मामले में वन संरक्षक संध्या एवं वन मंडलाधिकारी महेन्द्र सिंह उइके के मागदर्शन में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जा रही है। बता दें कि रविवार को वन विभाग को सूचना मिली थी कि सिवनी तहसी के ग्राम चारगांव में किसान शब्दर खान के खेत में स्थित कुएं के अंदर बाघ का शव दिखाई दे रहा है। घटना स्थल सिवनी परिक्षेत्र के ऐरपा वृत्त अंतर्गत ऐरपा बीट के कक्ष क्रमांक-8 से लगभग 7 किमी दूरी पर राजस्व क्षेत्र में है। वन अमले ने तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में ही यह स्पष्ट हो गया था कि बाघ का शिकार विद्युत करंट से किया गया है और शव को कुएं में डाल दिया गया। घटना स्थल पर एनटीसीए के प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई। श्वान दल की सहायता से क्षेत्र का निरीक्षण भी किया गया। मृत बाघ के शव को कुएं से निकालकर पुन: श्वान दल के माध्यम से क्षेत्र का निरीक्षण कर मृत बाघ के शव को सुरक्षित रखा गया था।